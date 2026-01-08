En vilo por un Mbacke con ofertas importantes

Tras Emilio Bernad, Mamadou Mbacke es el futbolista más veterano de la plantilla del Barça Atlètic. El Barça fichó al senegalés el verano de 2024 después de un buen primer año como cedido. Llegó procedente de Los Angeles FC. Una bestia física, al zaguero africano formado en Estados Unidos no le ha acompañado la suerte por culpa de las lesiones en este periplo azulgrana, pero este curso sí está afianzado con Belletti como pieza clave. Lógicamente, la Segunda RFEF le queda pequeña a un Mbacke que tiene ofertas importantes encima de la mesa.

Mamadou fue titular este miércoles en el partido pendiente ante el Valencia Mestalla, pero sufrió un fuerte golpe en el minuto 73 y tuvo que ser retirado del césped en camilla. Saltaron las alarmas porque la zona afectada era el tobillo y ya sufrió una lesión grave ahí hace un tiempo que le mantuvo en el dique seco más de medio año. Pero, según pudo saber SPORT, es en el otro tobillo.

A EXPENSAS DE PRUEBAS

Pese a que las impresiones generales podían indicar algo bastante grave, las primeras exploraciones dejaron algo de alivio. De todas formas, el futbolista será sometido este jueves a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión.

Mbacke es un defensa muy poderoso y técnico / Valentí Enrich

Como decíamos, Mamadou tiene ofertas importantes encima de la mesa, varias de ellas de Segunda A (Cádiz o Málaga) y también alguna del extranjero (Slavia de Praga y Basilea, entre otros). El tema es que termina contrato este próximo 30 de junio, así que debe decidirse en breve qué camino tomará su futuro inmediato. Si el Barça quiere sacar algo de tajada debe proceder a un traspaso ya este mes, antes del 30 de diciembre.

LIBRE PARA NEGOCIAR

Pero habrá que ver si compensan las ofertas que lleguen y si el jugador ve con buenos ojos salir ya o espera a marcharse libre a partir del 1 de julio. Esta posible lesión es muy importante en el contexto de la salida o no del futbolista. Lógicamente, sería una pérdida importante para Belletti, que tiene lesionado a Alexis Olmedo. Álvaro Cortés es el líder y mariscal del equipo y el brasileño está contando con el juvenil Alex Campos.