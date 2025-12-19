El Villarreal, un equipo de dos caras

LaLiga cerrará por todo lo alto su año 2025 con un encuentro estelar. El FC Barcelona visita el Estadio de La Cerámica para medirse al Villarreal, a ocho puntos de los catalanes, pero con dos partidos menos, por lo que, con una victoria, los castellonenses dependerán de sí mismos para alcanzar el liderato. Una dinámica totalmente opuesta a la que viven en Champions, donde están virtualmente eliminados.

El equipo 'groguet' es, junto con el Barça, el único equipo de LaLiga que ha ganado sus últimos cinco compromisos, gracias a sus triunfos ante Rayo Vallecano (4-0), Espanyol (0-2), Mallorca (2-1), Real Sociedad (2-3) y Getafe (2-0). Los azulgranas, por su parte, derrotaron en ese espacio de tiempo a Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Betis (3-5) y Osasuna (2-0). En las cinco grandes ligas solo hay otros dos clubes que aguantan el tirón con cinco triunfos consecutivos, el Lens, sorprendente líder de la Ligue 1, y el Aston Villa de Emery.

La buena dinámica liguera de los pupilos de Marcelino les ha permitido entrar en los libros de historia del club, pues suman la segunda mejor racha de victorias en la competición doméstica, solo por detrás del Villarreal de Pellegrini en la temporada 2006-07. Con el chileno a los mandos, los castellonenses acumularon ocho triunfos consecutivos, de la jornada 31 a la 38, que les sirvieron para asegurar una plaza europea.

El temporadón del Villarreal en liga se debe a la mejoría defensiva respecto a otras temporadas. Actualmente, los 'groguets' han encajado solo 13 goles en 15 partidos, mientras que a estas alturas del curso pasado ya habían recibido 24. Esto, sumado al potencial ofensivo del equipo (son el tercero más goleador con 31 dianas, solo por detrás de los dos grandes), ha permitido a Marcelino construir una máquina muy bien engrasada.

Moleiro, llegado este verano de Las Palmas, es la gran sensación del Villarreal y su máximo artillero en liga con seis goles / @VillarrealCF

Asimismo, estos registros se cimentan especialmente en casa, en La Cerámica, donde el equipo acumula 14 partidos sin perder. Su última derrota como local tuvo lugar el 15 de marzo de 2025, cuando los 'groguets' cayeron por 1-2 contra el Real Madrid. Desde entonces, el Villarreal ha ganado once encuentros y ha empatado tres, con un balance de 34 goles a favor y diez en contra.

Inicialmente, el partido de este domingo se iba a celebrar en Miami, alejado de sus aficionados. Sin embargo, la "incertidumbre generada en España" con el traslado del choque a Estados Unidos obligó a dar marcha atrás a la promotora encargada de organizar el partido entre los dos clubes más en forma de LaLiga.

No obstante, no todo brilla en la localidad castellonense. El pasado miércoles, el Villarreal vio como sus esperanzas coperas se diluían, una temporada más, tras caer por 2-1 en El Sardinero contra el Racing en los dieciseisavos de final. El equipo 'groguet', todo y alinear un once de garantías en el estadio cántabro, no pudo superar al líder de Segunda División, en la que supuso la quinta eliminación ante un equipo de categoría inferior en los últimos seis cursos.

Por otro lado, los resultados del equipo en la Champions también dejan mucho que desear, hasta el punto que están virtualmente eliminados con un punto de 18 posibles. Los pupilos de Marcelino, penúltimos igualados con el colista, el Kairat Almaty, solo pudieron puntuar en el empate a dos contra la Juventus. El resto de enfrentamientos acabaron todos igual, con derrotas ante Tottenham (1-0), Borussia Dortmund (4-0), Manchester City (0-2), Copenhague (2-3) y la sonrojante caída en Chipe ante el Pafos (1-0).

Estos registros, además, son los peores de la historia del club en la máxima competición europea, igualados con los del curso 2011-12, cuando perdieron sus seis compromisos en la Champions, aunque contra rivales de más entidad, como Bayern, Manchester City y Nápoles. El próximo duelo, contra el Ajax en casa, no tendrá un componente clasificatorio en juego, pero sí el dudoso honor de comandar esta lista negra en solitario. Antes, en cambio, Villarreal y Barça cierran el 2025 con un auténtico partidazo.