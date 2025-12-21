En Directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Villarreal - Barcelona de LaLiga 2025/26: reacciones, polémicas y última hora, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Villarreal - FC Barcelona de la Jornada 17 de LaLiga 2025/26
Hansi Flick ha atendido los micrófonos de DAZN en los que se lamentaba por la baja de Andreas Christensen: "Será baja, como mínimo, hasta el próximo mes. Es una pena porque nos estaba dando estabilidad". El entrenador azulgrana puso en valor a los centrales que siguen 'operativos' y destacó que Pau Cubarsí ya se ha plantado en los cien partidos con el primer equipo pese a su juventud: "Tiene 18 años y cien partidos con el Barça. Es un chico muy maduro, digno de admirar". También, al 'reconvertido' Gerard Martín: "Cuando alineas a Gerard, sabes lo que te va a dar. Me gusta mucho, está en un buen momento y nos da, también, mucha estabilidad en una posición a la que no estaba acostumbrada".
Por lo demás, el entrenador del Barça resaltó la calidad del Villarreal y la dificultad que comporta un duelo de este nivel para cerrar el 2025, aunque su equipo buscará la victoria para mantener de manera cómoda el liderato de LaLiga.
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a los directos de SPORT.es! El FC Barcelona cierra el 2025 en el estadio de La Cerámica, un campo en el que ha encadenado seis triunfos consecutivos, frente a un Villarreal que hasta el momento ha brillado en LaLiga en la que suma seis jornadas venciendo. Un duelo por todo lo alto entre el conjunto de Hansi Flick, líder de la clasificación, y el de Marcelino García Toral, el equipo de moda en el campeonato.
