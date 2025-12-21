Villarreal - Barcelona de LaLiga 2025/26: reacciones, polémicas y última hora, en directo

Hansi Flick ha atendido los micrófonos de DAZN en los que se lamentaba por la baja de Andreas Christensen: "Será baja, como mínimo, hasta el próximo mes. Es una pena porque nos estaba dando estabilidad". El entrenador azulgrana puso en valor a los centrales que siguen 'operativos' y destacó que Pau Cubarsí ya se ha plantado en los cien partidos con el primer equipo pese a su juventud: "Tiene 18 años y cien partidos con el Barça. Es un chico muy maduro, digno de admirar". También, al 'reconvertido' Gerard Martín: "Cuando alineas a Gerard, sabes lo que te va a dar. Me gusta mucho, está en un buen momento y nos da, también, mucha estabilidad en una posición a la que no estaba acostumbrada".

Por lo demás, el entrenador del Barça resaltó la calidad del Villarreal y la dificultad que comporta un duelo de este nivel para cerrar el 2025, aunque su equipo buscará la victoria para mantener de manera cómoda el liderato de LaLiga.