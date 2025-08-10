El Villarreal-Barça, a un paso de jugarse en Miami

La idea de Javier Tebas de llevar un partido del campeonato liguero a Estados Unidos ha dado un paso decisivo. El presidente de LaLiga, que desde hace años persigue la internacionalización del torneo, ha encontrado en el FC Barcelona el socio ideal para su plan, y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está abierta a la posibilidad de que un partido, en concreto, el duelo entre Villarreal y Barça de la jornada 17, se juegue esta temporada en el Hard Rock Stadium de Miami.

Este asunto se debatirá entre los máximos dirigentes del fútbol español y, en caso de aprobarlo, se iniciarán los trámites necesarios para solicitar que un partido de Liga se celebre por primera vez fuera del territorio español, para después someterlo a la aprobación de la Asamblea.

Tebas ya dejó claro hace unos días, en una entrevista en ESPN, que su preferencia era contar con un "gran club" en este estreno transatlántico. Reconoció que, por las relaciones actuales, "sería más fácil el Barça que el Real Madrid", y deslizó que el Villarreal era un rival atractivo por su nivel competitivo y su presencia en la próxima Liga de Campeones.

La elección de la fecha no es casual. La semana del 15 al 21 de diciembre no hay competición europea y, aunque está prevista la disputa de los dieciseisavos de la Copa del Rey entre el 16 y el 18, la eliminatoria podría adaptarse para que Barça y Villarreal tengan margen de viaje y aclimatación antes del choque en Florida.

Lo intentó la temporada pasada con Villarreal y Atlético

No es la primera vez que el club azulgrana acaricia la opción de jugar en Miami. La pasada temporada, ya con un clima más cordial entre LaLiga y la RFEF, se negoció un partido ante el Atlético de Madrid. El acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero la Liga frenó el proyecto por la falta de un contexto adecuado tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana y la interinidad en la Federación. Entonces, ya se barajó la idea de retomarlo en la temporada 2025-26.

El plan encaja en la estrategia del Barça de reforzar su proyección internacional y generar nuevos ingresos. Para el club, sería una oportunidad de conectar con la creciente afición culé en Estados Unidos, un mercado clave donde ya ha realizado giras estivales y donde su marca goza de gran visibilidad.

A falta de la votación y los trámites posteriores con UEFA y FIFA, el Villarreal-Barça del próximo diciembre podría convertirse en el primer partido oficial de LaLiga que cruce el Atlántico.

Sería un hito histórico para el fútbol español y un movimiento de alto impacto mediático y económico, pero también una decisión que, previsiblemente, reabrirá el debate sobre la integridad competitiva y el trato igualitario entre clubes.