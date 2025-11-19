El Villarreal - Barça (de Miami) ya tiene horario

LaLiga ha publicado los horarios de la próxima jornada y uno de los partidos más destacados es el Villarreal-FC Barcelona, que se disputará el domingo a las 1615 horas. Este duelo ha generado especial atención porque originalmente estaba planteado para celebrarse en Miami, algo que finalmente quedó definitivamente descartado tras rechazar tal posibilidad la empresa organizadora del partido.

La Cerámica será el escenario del Villarreal - Barça / Villarreal CF

Hace semanas, LaLiga anunció que el Villarreal-Barça de la jornada 17 se iba a jugar en el Hard Rock Stadium de Miami, un paso ambicioso dentro de su estrategia de expansión global. La UEFA incluso dio luz verde con carácter excepcional, pese a sus reticencias a que una liga nacional celebre partidos fuera de su territorio. Sin embargo, el proyecto tropezó con una fuerte oposición desde España: hubo críticas de aficionados, clubes, jugadores (vía AFE) y hasta del Real Madrid, que denunciaron un posible desequilibrio competitivo y problemas de integridad de la competición.

Finalmente, la promotora Relevent Sports decidió cancelar la organización del evento “debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”. LaLiga lamentó esta decisión, calificando el partido como una “oportunidad histórica e inigualable” para internacionalizar la competición. Por su parte, el Villarreal expresó su malestar por la gestión: acusó a LaLiga de falta de respeto por anunciar la cancelación de forma unilateral, precisamente mientras el conjunto amarillo jugaba un partido de Champions, y reclamó una organización más planificada desde el principio.

No habrá amistoso navideño

En definitiva, el duelo vuelve a casa: se jugará en el Estadio de La Cerámica con su aforo habitual y la localía de siempre. De esta manera, y al disputarse el partido en domingo, queda prácticamente, sino ya de forma definitiva, la posibilidad de que el Barça realice un desplazamiento transoceánico para jugar un amistoso. Se especuló con la posibilidad de que antes de las vacaciones de Navidad, los de Hansi Flick tuvieran que asumir tal compromiso.