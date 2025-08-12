El Villarreal-Barça de Miami, "gratis" para los abonados 'groguets'

Salvo que la UEFA o la FIFA digan lo contrario, el encuentro liguero entre el Villarreal y el FC Barcelona de la temporada 2025-2026 se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, siendo este el primer partido de Liga que se dispute en otro país que no sea España. Por ese motivo, Fernando Roig, presidente del conjunto 'groguet', explicó que el club está tomando una serie de medidas para que los aficionados no se vean demasiado perjudicados al respecto.

Este lunes se llevó a cabo una reunión de la Junta de la Real Federación Española de Fútbol para abordar esta cuestión. En este sentido, la RFEF ya desestimó el primer intento de llevar un partido al otro lado del charco en 2018, no obstante, ahora han tomado una decisión distinta y han elevado la petición a los máximos organismos del futbol para que confirmen la celebración del partido en tierras estadounidenses.

"Creo que es una gran idea que ya se lleva pensando desde hace cuatro o cinco años. Se habló de un Villarreal-Atlético pero no se llegó a hacer. El Mundial se celebrará en Estados Unidos y el Mundial de clubes se ha celebrado allí. Es una gran posibilidad para nosotros", expresó Roig.

Además, el máximo dirigente del club también puso en valor que "si se realiza, seríamos el primer equipo español en salir al extranjero a jugar un partido oficial, importante, como sería el del Barcelona, que se celebrará el sábado 20 de diciembre".

Las primeras decisiones sobre el partido

Además, el presidente del Villarreal también anunció que intentarán evitar, dentro de lo posible, que los aficionados se vean perjudicados con este partido: "Nuestros aficionados tendrán algunas molestias pero puedo adelantar que haremos dos medidas fundamentales: el que quiera ir a Miami va a ir a Miami, gratis". Un hecho que poco después han confirmado los canales oficiales del club: "Todos los abonados podrán contar con viaje y entrada gratuita".

Asimismo, Roig también se ha acordado de aquellos que decidan no viajar: "El que no pueda o no quiera tendrá un descuento de un 20% en el abono del club. Los abonados van a estar compensados. El bien del fútbol, del Villarreal y de la Liga es fundamental. Hasta el 20 de diciembre se va a estar hablando de ese partido".

De momento, el Barça no se ha pronunciado sobre este encuentro tras la decisión de la RFEF de este lunes ni sobre qué harán con las entradas que reciban como equipo visitante. Sin embargo, según informó 'Rac 1', la entidad blaugrana recibiría una compensación económica que oscilaría entre los 5-6 millones de euros, aunque la cifra para el conjunto 'groguet' sería algo mayor para equilibrar el dinero que no ingresarán por el 'ticketing' de dicho encuentro.