El Villarreal-Barça de Miami, una cuestión de dinero y poder

El Villarreal-Barça nace de la voluntad de LaLiga para internacionalizar la competición y generar nuevas vías de ingreso. Un encuentro que se ha encontrado con la oposición frontal del Real Madrid, al que ha seguido AFE con un comunicado firmado por los capitanes de los clubes de Primera, entre ellos, los de los propios equipos implicados. Exigen “respeto y transparencia” sobre una propuesta que será evaluada por la UEFA el 11 de septiembre.

El presidente del sindicato iba más allá en una entrevista con Cadena Ser: “Seguramente Tebas lo tenga bastante claro. Si es un tema de dinero, que nos lo digan. Lo que me preocupa es que los propios equipos no tienen ningún tipo de información. Ni Barça, ni Villarreal, ni todos los demás". Por tanto, el problema de fondo no es tanto la “integridad” a la que alude la entidad que preside Florentino Pérez, como el beneficio que se obtendrá.

El Madrid confía en que no se jugará

Los equipos de LaLiga que lidian con el límite salarial son los mismos que en su mayoría aprobaron el acuerdo con CVC en una asamblea celebrada en 2021. Fue declarada nula por la Justicia madrileña tras la demanda del Madrid y del Athletic. El Barça se bajó de la misma. Los clubes percibieron 1.994 millones de euros a cambio de ceder al fondo un 8% de los ingresos del negocio comercial y tecnológico de LaLiga y el 11% de los ingresos por los derechos audiovisuales durante los próximos 50 años.

La Supercopa se juega en Arabia porque, según la RFEF, no hay ningún otro país que garantice 40 millones anuales. El muro económico es el que aguanta las críticas, de ahí que el partido de Miami sea también una cuestión de capital y cómo se reparte. En Chamartín, donde por ejemplo defienden la celebración del Mundial de Clubes cada dos años, según avanzó The Guardian, confían en que no se juegue el Villarreal-Barça.

Esperan la decisión de la UEFA, la organización que condenada por el TJUE en el caso Superliga por “abuso de su posición de dominio”. Efectivamente, otra cuestión del dinero -mucho en el fútbol- y su gestión, un aspecto que el Madrid siempre ha pedido que detenten los clubes y no las entidades (UEFA y FIFA) a las que la Justicia europea definió como monopolísticas. Una lucha de poder que vive con el partido de Miami un nuevo e intenso capítulo.