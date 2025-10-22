El Villarreal ataca a LaLiga tras la cancelación del partido de Miami

En Villarreal andan tremendamente disgustados por la cancelación del partido en Miami entre el 'submarino amarillo' y el FC Barcelona. El club que preside Fernando Roig no reacción 'en caliente', aunque ya se vio en las imágenes del palco del partido europeo en La Cerámica el impacto negativo que había supuesto la noticia. Este miércoles por la tarde, el club emitió un comunicado en el que señala a LaLiga como responsable "por su mala gestión en la organización" del encuentro. Lo tenían todo preparado y ahora han visto cómo los planes se han ido al traste. Y están enfadados de verdad.

Marcelino, sobre la cancelación del partido en Miami: "Me parece una falta de respeto al Villarreal y a su afición" / Perform

Ya desde 'el minuto 1' del comunicado, el club de La Plana deja muy clara su opinión: "El Villarreal CF quiere expresar su profundo malestar con LaLiga por la mala gestión realizada en la organización del partido previsto para disputarse en Miami ante el FC Barcelona el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17, que finalmente no se llevará a cabo en Estados Unidos", señala.

La cronología

A partir de aquí, el club detalla en una extensa cronología como han ido los hechos acaecidos desde el momento en el que nace el proyecto y LaLiga le propone al Villarreal ser local en Miami. El club 'groguet' acepta con dos condiciones. La primera, "que el dinero destinado a esta iniciativa por LaLiga sea para compensar a los abonados del Villarreal CF que son los verdaderos afectados de esta situación por perderse uno de los partidos que ya tienen incluido en su pase de temporada, ofreciéndoles la posibilidad de viajar gratis a Miami a ver el partido o devolviéndoles parte del dinero del abono de la temporada".

Y la segunda: "Que ninguno de los dos clubes participantes vaya a obtener ningún beneficio económico directo por parte de LaLiga por disputar dicho partido, ya que el dinero debía ir dirigido para compensar a los abonados del Villarreal y porque además sería injusto para el resto de clubes de LaLiga".

Después de muchas trabas por el camino, se llega a un acuerdo que parece definitivo hasta que llega la 'sorpresa' del martes noche, en pleno partido de la Champions League entre el Villarreal y el Manchester City. Y es aquí donde el club de Roig está más indignado, por la forma en la que se comunicó y por no haber respetado LaLiga la confidencialidad.

Bernardo Silva decide el duelo frente al Villarreal / Champions

"Falta de respeto total y absoluta"

"Ayer por la noche, minutos antes del inicio del partido entre el Villarreal CF y el Manchester City por la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica, el club fue notificado por teléfono por parte de LaLiga que se cancelaba el partido por decisión de la empresa promotora, pero que era una información confidencial y se buscaría el mejor momento para comunicarlo de forma conjunta, tal como se había hecho para notificar la confirmación del partido el 8 de octubre. Sin embargo, minutos después y para sorpresa de la entidad, LaLiga decidió hacer un comunicado unilateral para anunciar la cancelación de un encuentro que implicaba al Villarreal nada menos que durante la disputa de un partido tan importante para el club, mostrando una falta de respeto total y absoluta para con el club como poca sensibilidad y empatía", .

El Villarreal termina el comunicado asegurando que lamenta que "LaLiga, como organizador, no haya liderado mejor la gestión y que finalmente no pueda llevarse adelante el partido de LaLiga en Miami porque cree que es una buena oportunidad para el crecimiento de los clubes y LaLiga a nivel internacional. Por su parte, la institución continuará con su política y filosofía de seguir contribuyendo al progreso del club y de la propia competición".