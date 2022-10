Villa recibió un emotivo homenaje en Mestalla

El Valencia descubrió una lona con su imagen en la fachada del estadio junto a otras quince leyendas del club che Posteriormente salió al césped junto a sus tres hijos y realizó el saque de honor antes del partido

El ex delantero David Villa fue el gran protagonista en los prolegómenos del partido entre el Valencia y el FC Barcelona al recibir un multitudinario homenaje por parte del club valencianista.

El asturiano vio cómo se descubría una lona con su imagen que a partir de ahora lucirá en la fachada de Mestalla junto a otras quince leyendas del Valencia y posteriormente salió al césped junto a sus tres hijos, Zaida, Olaya y Luca, para recibir un caluroso recibimiento por parte de la afición ché.

El homenaje se cerró con el saque de honor antes del partido, momento en el que Villa saludó efusivamente a su ex compañero Sergio Busquets.

Más de 10.000 aficionados se dieron cita en el exterior de Mestalla para recibir al goleador coreando el tradicional “¡Illa, illa, illa, Villa maravilla!”.

En su parlamento el ex jugador valencianista reconoció que “de corazón, estoy eternamente agradecido al Valencia y a la afición”. Posteriormente, en declaraciones a DAZN, Villa explicó que “es un día especial. Estoy muy emocionado. Me esperaba este cariño, porque la afición siempre me ha tratado con mucho cariño, pero ha sido demasiado. Mucho más de lo que esperaba”.