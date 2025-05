Villa alucina con el "aura" de Lamine y opina que habría sido titular en las selección que ganó el Mundial

Cuando se trata de hablar de Lamine Yamal se terminan los calificativos. Incluso para dos figuras clave del deporte español como David Villa o Vicente del Bosque, campeón y entrenador de la selección que ganó el Mundial 2010. Un grupo selecto de jugadores del que, a juicio del asturiano, el mayor goleador en la historia del combinado, habría tenido lugar el "talento brutal" de un futbolista único a sus 17 años. Por eso, está convencido de que ganará el Balón de Oro antes o después.

"Comparar épocas no tiene un cien por cien de lógica. Es un futbolista con un talento tan brutal y te da la sensación de que podría jugar en cualquier época de este deporte y en cualquier equipo", dijo Villa de Lamine en el acto de presentación del acuerdo de patrocinio de LaLiga con Moeve. "Él ha hecho méritos para el Balón de Oro. Todavía queda temporada. Es un premio que no he creído mucho en él. Lo ganará algún día seguro", expuso el delantero, ex del Barça, y, por tanto, de la exigencia que requiere vestir la camiseta azulgrana.

"Es una barbaridad. Solo con ver el juego de su equipo te das cuenta de lo que transmite cuando tiene el balón. Pero no solo él, también los compañeros que le rodean. Nunca deja de sorprenderte. En los últimos minutos del partido contra el Inter, todos los jugadores le buscaban, porque sabían que él era el que tenía la capacidad para resolver el partido. Es una barbaridad... ¡Con 17 años! Lo que transmite, cuando resuelve las jugadas, es algo fantástico. ¡Sobre todo en un club con la dificultad del Barça!", insistió.

Entre los halagos no quiso dejar de advertir que "vendrán momentos malos, porque todos los tienen", por eso pidió un trato todavía más especial con Lamine Yamal cuando vengan los lógicos bajones. "Lo tenemos que cuidar entre todos y ayudarle. Cuando tenga momentos malos, porque seguramente los tendrá. No deja de ser un crío, un chaval, un niño y tiene un talento por delante y un futuro brutales", recomendó el exazulgrana.

Por su parte, Del Bosque, el hombre que dirigió a la selección española hacia la gloria en 2010, también se refirió a Lamine Yamal. El único capaz de opacar al gran protagonista del día, Carlo Ancelotti, por su salida a Brasil para poner fin a la segunda etapa en el Real Madrid. Fue el extremo azulgrana el que escribió el epitafio del italiano con un clásico majestuoso en el que hizo buena su ambiciosa declaración tras caer contra el Inter.

El exseleccionador español se refirió al extremo del Barça, del que remarcó que a pesar de ser tan joven, "está demostrando un comportamiento como futbolista extraordinario y también como persona". Lamine va por delante de varias generaciones, aunque con la compañía de talentos coetáneos como el de Pau Cubarsí. Las que crecen bajo el paraguas de aquella generación que llevó a España a lo más alto y de la que forman parte Xabi Alonso, Xavi o Fernando Torres.

También Villa, aunque será difícil que ocupe un banquillo algún día. "No tengo esa vocación. Lo tengo claro desde hace muchísimo tiempo. No me gusta decir de este agua no beberé nunca, pero no creo que me veáis en un banquillo. Desde que me retiré, lo primero es priorizar mi familia", reivindicó el 'Guaje'. Un orden de prioridades con el que deberá hacer equilibrios Xabi Alonso, futuro técnico del Real Madrid.

"Es un gran amigo y un gran compañero. Le deseo todo lo mejor", añadió Villa sobre el preparador vasco, quien, entre los múltiples deberes que le esperan para apagar el incendio de la 'casa blanca', deberá elaborar un antídoto con el que frenar a Lamine Yamal. La némesis del Real Madrid que aspiraba a ganarlo todo y que se ha tenido que conformar con torneos menores que no sacian su sed competitiva.