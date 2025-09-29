Vilajoana se suma a los grupos opositores que piden "más participación y transparencia" en la próxima Asamblea

El exprecandidato a la presidencia del FC Barcelona, Xavi Vilajoana, se ha sumado a los grupos opositores que piden "más participación y transparencia" en la próxima Asamblea General de Compromisarios: 'Fem Barça', 'Dignitat Blaugrana', 'Sí al futur', 'Suma Barça', 'Compromissaris FCB', 'Seguiment FCB', 'Som un Clam', además de la Confederació Mundial de Penyes.

Vilajoana anunció el viernes su iniciativa 'Veus del Barça', una gira de escucha activa al barcelonismo antes de optar a la presidencia. Unos días más tarde, ha optado por firmar una carta dirigida a la Junta actual del Barça, en la que reclaman preservar las asambleas presenciales para garantizar la democracia del club.

Este grupo de socios y socias del FC Barcelona ha hecho público un comunicado en el que defienden que la democracia interna del club se basa en la participación presencial, el acceso a la información y la deliberación entre compromisarios. Según los firmantes, la presencialidad “no es un simple trámite, sino la mejor garantía para una participación real, amplia y plural”.

Concluida la etapa de excepcionalidad marcada por la pandemia de la COVID-19, recuerdan que la Llei de l'Esport limita las asambleas telemáticas únicamente a situaciones excepcionales, condición que —afirman— actualmente no concurre. Por ello, sostienen que mantener el modelo presencial en las asambleas del Barça significa salvaguardar la identidad institucional y el funcionamiento democrático de la entidad.

En su petición, reclaman dos puntos principales, el primero que la Asamblea sea presencial o híbrida. Solicitan que se garanticen intervenciones y turnos de palabra para todos los asistentes, y con un sistema de votación seguro tanto para los socios presentes como para los que participen a distancia.

El segundo punto es que no haya ningún cambio estatutario sin "un debate abierto y real". En este sentido, piden que el orden del día incluya modificaciones de los Estatutos y que la Asamblea se celebre obligatoriamente de manera presencial, tal y como establece la normativa. Además, piden que la jornada se alargue durante todo el día para fomentar una participación efectiva y que, previamente, se organicen encuentros participativos con la Junta Directiva, senadores, comisiones estatutarias y la Sindicatura dels Socis.

Con este comunicado, este grupo de socios busca blindar el carácter democrático y deliberativo de las Asambleas del Barça frente a un modelo que, según ellos, corre el riesgo de volverse meramente formal si se limita a lo telemático.