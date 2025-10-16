Vilajoana solicita garantías legales y de transparencia para la Asamblea del Barça

Un grupo de socios del FC Barcelona liderado por el exdirectivo Xavier Vilajoana ha remitido este jueves un burofax a la junta directiva blaugrana solicitando garantías fehacientes sobre la transparencia, la legalidad y el rigor técnico de la próxima Asamblea General Ordinaria, prevista para este domingo 19 de octubre.

La solicitud, dirigida al secretario de la junta, Josep Cubells, insta al club a aportar, antes de la celebración de la Asamblea, una prueba "clara y verificable" de que la sesión —que se celebrará exclusivamente en formato online— cumple con los requisitos establecidos en el artículo 31 bis de la Ley del Deporte de Cataluña. "Dicho artículo, introducido de forma excepcional durante la pandemia de la COVID-19, solo permite las asambleas telemáticas bajo condiciones técnicas estrictas, que garanticen la identificación de los participantes, la comunicación en tiempo real, la posibilidad de intervenir en los debates y la transparencia en el voto", ha argumentado el grupo de socios en un comunicado.

Vilajoana y los socios firmantes sostienen que "el objetivo del burofax es preservar la seguridad jurídica y la participación real de los socios, ya que las decisiones que se adopten en la Asamblea representan la máxima expresión de la voluntad colectiva azulgrana". "En ausencia de disposiciones estatutarias claras y de las garantías técnicas que exige la normativa, mantener la celebración de la Asamblea exclusivamente en formato online podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales de participación de los socios del FC Barcelona", han considerado.

"Esta iniciativa no pretende cuestionar el formato de la Asamblea, sino asegurar que se desarrolle dentro del marco legal y con la máxima transparencia. No se trata de una disputa política ni procedimental, sino de respetar los derechos de los socios", ha afirmado Xavier Vilajoana. "La Asamblea es donde reside la soberanía del club. Cada socio, a través de su compromisario, debe poder participar de forma libre, transparente y con todas las garantías", ha añadido.

Además, los impulsores de esta iniciativa también han dejado claro que valorarán "emprender las acciones legales pertinentes" en caso de que no reciban respuesta por parte de la entidad culé o que la misma no satisfaga sus voluntades.