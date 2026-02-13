Vilajoana hace pública la carta con la que dimitió hace veinte años: "Nada ha cambiado"

Poco a poco, la campaña electoral a las elecciones a la presidencia del Barça, se va endureciendo. Este viernes, uno de los precandidatos, Xavi Vilajoana, ha hecho pública la carta con la que presentó su renuncia a seguir en el club en el año 2005, cuando Joan Laporta era presidente del club azulgrana por primera vez. Vilajoana era entonces miembro de la Comisión Deportiva responsable del fútbol sala.

En aquella carta, Vilajoana comunicaba su dimisión irrevocable por el siguiente motivo: "He constatado que las actuaciones basadas en criterios estrictamente profesionales han dejado paso a decisiones tomadas según criterios de amiguismo", decía. Vilajoana se quejaba de la resituación del fútbol sala dentro de las secciones no profesionales del club.

El precandidato ha decidido hacer pública esta carta porque según él, "nada ha cambiado". "Hace veinte años dimití por culpa del amiguismo. Veinte años después, nada ha cambiado. El Barça merecía alguna cosa mejor entonces y se la merece ahora. Es hora de debatir una visión diferente para el club", ha dicho Vilajoana a través de las redes sociales.

"Veinte años después, todo sigue igual o peor. En la cúpula del Barça de hoy hay demasiados familiares, amigos y conocidos. A esto se le llama nepotismo, y no es que lo diga yo, es un hecho fácil de contrastar", ha declarado el precandidato.