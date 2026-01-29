Vilajoana propone un “Barça en Femení 360” con secciones profesionales femeninas y una Masia integrada

Xavier Vilajoana, precandidato a las elecciones del FC Barcelona, ha presentado este miércoles su propuesta “Barça en Femení 360”, un proyecto con el que apuesta por impulsar el deporte femenino como eje estratégico del club, recuperando secciones profesionales femeninas y reforzando la formación de la cantera con una La Masia integrada para deportistas masculinos y femeninos.

“El deporte femenino no es un complemento: es parte del proyecto de Club e impulsarlo es para nosotros un objetivo prioritario”, aseguró Vilajoana, exresponsable del fútbol femenino e impulsor en su día de una estructura integrada del fútbol base dentro de La Masia. El precandidato considera que el Barça debe ser coherente con sus valores y con su papel histórico como motor social. “Impulsar el deporte femenino no es una opción, es una obligación para un Club con los valores sociales del Barça y su potencial económico. Si queremos ser un referente deportivo y social, también debemos serlo en la manera en que creemos, estructuramos e impulsamos el deporte femenino”, afirmó.

Vilajoana defiende que todas las secciones profesionales del FC Barcelona deberían contar con su correspondiente equipo femenino, con criterios de responsabilidad y exigencia comparables al resto de estructuras. “Si el Barça cree en la igualdad, debe demostrarlo con hechos”, subrayó. En este sentido, puso como ejemplo el recorrido del fútbol femenino azulgrana. “Cuando el Barça se lo cree y lo hace bien, el resultado es un modelo de referencia. Y precisamente por eso ahora toca aprovechar este aprendizaje y extenderlo al resto de secciones profesionales del Club”, explicó. “Lo hemos hecho muy bien con el fútbol femenino; hagámoslo también con el resto de deportes. Solo hace falta voluntad”.

El proyecto apuesta por un crecimiento planificado y progresivo, construido desde dentro del propio club y con una visión a medio y largo plazo. Vilajoana considera que el objetivo no pasa por acuerdos puntuales de colaboración con otros clubes, sino por desarrollar estructuras propias. “Hay que huir del cortoplacismo y marcarnos un plan trabajado profesionalmente, con excelencia. Si no podemos abarcarlo todo, avancemos paso a paso: empecemos por las categorías de base y hagamos crecer la sección femenina con ellas”, señaló.

Entre los ejemplos que considera difíciles de justificar, Vilajoana citó la ausencia de un equipo femenino de baloncesto en el FC Barcelona. “Es incomprensible que el Barça no tenga una sección femenina de baloncesto: no es un problema de capacidad ni de recursos; es una cuestión de voluntad”, afirmó. “Barça en Femení 360 no es un eslogan de campaña”, concluyó el precandidato. “Es un proyecto de Club: un compromiso con planificación estratégica y voluntad de continuidad. Porque el Barça no puede aspirar a liderar el deporte mundial si deja el deporte femenino en un segundo plano”