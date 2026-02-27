Vilajoana: "Pasaremos el corte, que nadie tenga ninguna duda"

La carrera para alcanzar las 2.337 firmas necesarias para pasar el corte y convertirse en candidato a la presidencia del FC Barcelona está llegando a su fin. Este viernes, Xavi Vilajoana aseguró estar convencido, "sin ninguna duda" de que el lunes 2 de marzo tendrá los avales necesarios para seguir avanzando en la campaña electoral y que, incluso, "puede haber alguna sorpresa".

En su sede electoral, junto a Núria-Anna Salas, integrante de su junta directiva, presentó el proyecto social con la reducción de los precios de las entradas y de los abonos por bandera, además de destinar en su totalidad la ampliación del aforo del Spotify Camp Nou a los socios que están en lista de espera para tener un asiento. "Con un presupuesto de 1.000 millones de euros, no hace falta hacer un primer análisis. Se puede bajar el precio de las entradas y de los abonos", explicó.

Salas, por su parte, aseguró que en la zona cercana al Estadi blaugrana "hay dos cementerios: el de Les Corts y el de la Grada d'Animació", a la vez que pidió ampliar el rango de edad para poder formar parte de ella e impulsar una agencia de viajes exclusiva para socios para los desplazamientos.

La "generosidad" de la oposición

A pocos días para echar el cierre definitivo a la precampaña electoral, Vilajoana volvió a mostrarse abierto a unir fuerzas con el resto de aspirantes a la presidencia del FC Barcelona para ejercer un cambio en el palco del Spotify Camp Nou.

"Siempre pondré al Barça por delante, sea cuando sea. No sé si los intereses del resto de precandidatos va en la misma línea. El ego lo tengo muy superado desde hace tiempo, no puedo pensar por el resto. Creo que se tiene que apostar por el cambio, es lo que piensa el socio mayoritariamente. Somos el club más grande del mundo y su presidente tiene que demostrarlo. Las imágenes que aquí hacen gracia, fuera se ríen de nosotros. Ya basta. Le pido al socio que diga basta y alce la voz para dejar de ser el hazmerreír", apuntó ante los medios de comunicación.

En cuanto a la posibilidad de unir fuerzas con las otras dos precandidaturas para formar una de unitaria y de oposición, afirmó que "el primer criterio es el de generosidad y echo de menos esta generosidad por parte de otros precandidatos. Yo miro a los ojos, hablo y tomo decisiones", dijo.

Preguntado por la posibilidad de labrar un camino para volver a presentarse a las elecciones de 2031, reconoció que no piensa "estratégicamente" y recordó que "me presenté hace cinco años y he estado tres años y medio sin abrir boca, escuchando" porque "mi estrategia es de club y de servicio, no personal".