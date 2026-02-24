Vilajoana: “Este no es un libro de ciencia ficción como el que se presentó ayer”

Si el lunes Joan Laporta presentó libro, este martes ha sido el turno de Xavi Vilajoana. El precandidato presentó en su sede electoral, junto a David Escamilla, el libro ‘L’onze ideal del Barça que estimem’.

Es un libro en el que se habla de “once valores asociados a cada posición, es lo que viví en el campo y también en los despachos. Hay valores en el libro que se están olvidando en la sociedad y creo que es el momento de plasmarlos. Es un libro de liderazgo. Este libro no es de ciencia ficción como el que se presentó ayer”, explicó Vilajoana, que quiso dejar claro que “no es un libro de campaña, se presenta veinte días antes de las elecciones pero también viene Sant Jordi que es cuando se escriben los libros. No es un libro para buscar votos. Las elecciones se deberían haber convocado a final de temporada”.

En la presentación siguió hablándose de la denuncia presentada por un socio en la Audiencia Nacional a Joan Laporta y algunos de sus directivos. “No tengo ni idea de quien hay detrás de la denuncia. Lo que puedo decir es que quien la hace, que la pague. Lo que tengo claro es que si a mí alguien me pone una denuncia y es mentira, yo voy al juzgado inmediatamente y le doy toda la documentación para que que pare el tema. Que se juzgue, pero no seré yo”, dijo con contundencia el precandidato.

El día 2, los precandidatos deben entregar las 2.337 firmas necesarias para convertirse en candidatos. Vilajoana está satisfecho con el trabajo que está realizando su equipo: “Estamos haciendo buen trabajo y las sensaciones son muy buenas. Pedimos movilización, pero no hay que mirar solo el objetivo final porque si es así las frustraciones son enormes. Lo que queda es el trabajo, el camino”.

Y de nuevo preguntas sobre una candidatura unitaria. Más tras los datos de una encuesta que dice que Joan Laporta recibiría el 29% de los votos. Los otros tres precandidatos juntos llegarían al 34%. “Son datos reales y dicen mucho, pero son proyecciones. Dicen que la gente está descontenta, que los socios no piensan solo en el resultado, que quieren al Barça más de lo que el presidente saliente se piensa. Sea lo que sea debe ser en el momento mejor para el Barça. Estamos en una carrera electoral y es lo que haré, lo mejor para el Barça. Tomaré la decisión que sea mejor para el club”, dijo un Vilajoana que insinuó que no le gustó la presencia de Hansi Flick en la presentación del libro de Laporta: “Había pensado convocar a los niños de La Masia, pero mejor que hayan ido al colegio”.

Vilajoana, que se emocionó ante la mirada de su madre y recordando a su padre, desveló una curiosidad, que empezó su carrera en el Barça jugando de portero y que también la acabó con los guantes puestos. En ambos partidos, se puso bajo palos por la expulsión del portero titular. En el del debut le marcaron un gol de penalti, fue Ángel Cuéllar. El dinero de la venta del libro se destinará a la Fundació Rubricatus, sita en El Prat de Llobregat.