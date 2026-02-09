Vilajoana: "Hay partido y estamos preparados para ganarlo”

El día en el que se han convocado oficialmente las elecciones a la presidencia del FC Barcelona tras la dimisión de Joan Laporta y los miembros de su junta directiva que participarán en la campaña para optar a la reelección, Xavier Vilajoana hizo sus primeras declaraciones públicas desde el anuncio oficial del proceso electoral.

El precandidato ha mostrado su preocupación sobre la ausencia de un mecanismo de voto por correo por el hecho de que el club no haya previsto ningún mecanismo de voto por correo en la convocatoria electoral anunciada hoy. “Cuesta entender que, en unas elecciones que deberían buscar la máxima participación de los socios y las socias, el club decida no facilitar el derecho al voto”, señaló. En las últimas elecciones presidenciales, más de 20.000 socios y socias votaron por correo, una modalidad que se habilitó con el objetivo explícito de ampliar la participación y que se aplicó con éxito. En esta ocasión, el FC Barcelona mantendrá las votaciones en las cinco sedes: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y en el Principado de Andorra. “No tiene sentido utilizar los recursos legales disponibles solo cuando conviene. Si realmente se cree en la participación del socio, hay que facilitarla, no restringirla”, añadió Vilajoana.

También reivindicó el valor singular del modelo de club e hizo un llamamiento a la máxima participación de la masa social. “Los socios y las socias debemos poder ejercer plenamente el derecho a votar con información clara y con conocimiento real de los proyectos que se presentan. Es un privilegio que tienen muy pocos clubes y que debemos saber defender. Esto no va de pedir apoyo a un programa sin haberlo explicado. Se trata de permitir que las ideas se presenten y se comparen con normalidad. El Barça necesita contraste de ideas y los socios merecen poder elegir con criterio”, apuntó.

Por último, señaló directamente a Joan Laporta y a su gestión porque “un club como el Barça no puede funcionar como el cortijo de un presidente y su junta directiva. El Barça se encuentra en un momento crítico. Ante una situación institucional tan delicada, la respuesta no puede ser el silencio ni mirar hacia otro lado. No es momento de bajar los brazos ni de quedarse en casa: hay partido y estamos preparados para ganarlo. Estas elecciones deben servir para recuperar el club que todos queremos. El club está en peligro, pero todavía podemos salvarlo si los socios y socias nos implicamos, para construir un Barça al servicio de los socios, de los aficionados y de las futuras generaciones”, afirmó.

La inauguración de la sede electoral

Este miércoles se inaugurará la sede electoral de la precandidatura de Xavier Vilajoana, situada en el número 682 de la Diagonal de Barcelona, a pocos metros del Spotify Camp Nou. La sede nace como un espacio abierto de encuentro con los socios y las socias, pensado para informar, escuchar y recoger propuestas.

“Queremos una campaña de puertas abiertas: explicar, escuchar y estar cerca antes de pedir nada. Recuperar el Barça también es recuperar el vínculo con el socio y la socia”, concluyó Vilajoana.