Vilajoana: “La gestión de Laporta es demencial”

Aunque todavía no están convocadas las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, hace semanas que en la ciudad existen movimientos preelectorales. Se presentó ya la plataforma ‘Nosaltres’ que liderará Víctor Font y este jueves ha sido el turno de Xavi Vilajoana, que ha anunciado su precandidatura con el lema: Es el momento de pasar cuentas, esta junta ha convertido el club en su cortijo. .

Vilajoana, que ya fue precandidato en las pasadas elecciones, ha explicado que ha decidido dar el paso “porque he vivido el Barça en casa. Mi padre fue directivo durante 18 años, fui jugador en la cantera, jugador y capitán de la sección de fútbol sala y después he trabajado en los despachos y como directivo con los últimos tres presidentes. En total, 21 años que te marcan mucho. Tengo experiencia y conocimiento y eso es lo que le falta al Barça. Es el momento de pasar cuentas, esta junta ha convertido el club en su cortijo. Tenemos un timonel que navega sin rumbo. La improvisación ha sustituido al plan de ruta, no veo ninguno de los valores que nos han hecho grandes en la dirección del club. No se escucha al socio, que habla del Barça en tercera persona, con resignación y también con indignación”, ha explicado el exdirectivo que ha iniciado su camino con unas cuantas promesas electorales.

Rebajar los abonos

“El día que sea presidente tengo claro que los abonos, hasta que no esté acabado el estadio, volverán al precio que había antes de irnos. Cuando ves que no hay ni una partida presupuestaria para el socio es que el socio no te importa. No es posible que en un presupuesto de 1.000 millones no se puedan destinar 30-40-50 al socio, que es lo que se paga por una comisión en un contrato de patrocinio. Con nosotros, los ingresos aumentarán un 30%. La Masia es mi debilidad personal. Es nuestro mejor activo, se debe exportar. La Masia al mundo es poder crear jugadores fuera de Europa con acuerdos que ya se han hablado con equipos de primer nivel de otros continentes. Nuestro Haaland no está en el City, está en La Masia”, ha prometido un Vilajoana que ha hablado también de las secciones y el femenino. “Me duele como se está tratando a las secciones. No son complementarias, forman parte del club, de nuestra identidad. Hay que poner en marcha ya el nuevo Palau Blaugrana y el Palauet. Hay que generar recursos y no te puedes plantear un Palau sin un anexo. Es lo que estaba proyectado para las necesidades que tengan los equipos. Y esto va ligado al deporte femenino, si soy presidente, todas las secciones tendrán equipo femenino. El Barça debe ser ejemplo”.

Posible, pero difícil la unión con 'Nosaltres'

En la rueda de prensa de presentación de su precandidatura, Vilajoana no ha cerrado la puerta a unirse a ‘Nosaltres’, plataforma liderada por Víctor Font. Lo ve difícil, pero no se ha mostrado tan taxativo como en su anterior comparecencia. “Mi candidatura tiene el objetivo de hacer mejor al Barça. Respeto las voluntades, no sé lo que pasará en dos semanas, pero ahora mismo estoy seguro que mi proyecto puede llegar al socio. Las sumas deben ser complementarias y de momento esta es mi pasión. Ha habido muchos movimientos, que sigan habiendo. Seguiré dispuesto a hablar, pero tener el objetivo de ser presidente del Barça es dar lo mejor de mí para el club y quien no comparta esta idea no irá a mi lado”.

Vilajoana ha calificado la gestión de Laporta de “demencial” y ha asegurado que si gana las elecciones y ve algo ilegal, pedirá responsabilidades: “Es un tema de que quien haga algo mal, lo pague. Cuando alguien entra, debe hacer un análisis de la situación y, si hay aspectos que se deben denunciar porque no son legales, pues se deben denunciar. No es ir contra nadie. Si gano y veo cosas ilegales, se deben explicar. No hay una gestión transparente sin esto”.

La vuelta al Spotify Camp Nou

El ya precandidato a la presidencia del Barça ha explicado que estuvo el sábado en el Spotify Camp Nou en el regreso del equipo al templo de Les Corts. Se ha mostrado satisfecho con la vuelta, pero crítico con el proceso: “La manera como hemos llegado a este punto ha sido caótica, se anunció tres o cuatro veces el regreso. Frustra al socio y denota falta de transparencia y mucha improvisación. Hace tres años que dije que no iba a ser una obra fácil, es una obra única en el mundo, pero los que gestionan lo deben tener en cuenta y no frivolizar en una obra clave para la sostenibilidad económica del club y para el socio”, ha dicho para seguir después hablando de Limak. “Lo de Limak me parece demencial. Como presidente del sector promotor y constructor hace tiempo que trabajamos por la seguridad y por las construcciones bien hechas. Hoy, tras la multa de Treball, he leído que el club dice que tiene firmado por contrato que se debe cumplir la normativa, solo faltaría. Debes responsabilizarte de todas las cadenas porque la imagen es la del club. Como pasa con los patrocinadores, no te puedes permitir el lujo de asociarte a según que marcas. De verdad que no podemos encontrar un patrocinador por la cantidad que aporta la RD Congo. Esto es muy preocupante porque quiere decir que las grandes instituciones no confían en el Barça. Luego hay responsables de esta junta con cinismo, antes se acababa el mundo y ahora es para ayudarlos a crecer”.

Ingresar un 30% más

Y hablando de patrocinadores, unas pistas de como aumentar los ingresos en un 30%. “Tiene varios aspectos, uno es explotar el tema digital con empresas potentes, hay dos o tres que ya nos han hecho un plan. Luego está La Masia en el mundo. Si tienes un acuerdo con un equipo en África, por ejemplo, que puede captar jugadores, pueden servirte para el Barça con 18 años y no hay que pagarlos, pero también pueden ser vendidos. Generar recursos en base a un método de trabajo que conoces. Es clonar La Masia en otros continentes”.

Vilajoana, que fue directivo con Josep Maria Bartomeu, cree que su herencia es positiva, después de haber hablado tanto la actual directiva de la herencia recibida. “Primero, yo he estado en el club porque me han llamado. Y si hablamos de herencia. Todas las juntas son herencia de las pasadas. Mi herencia es haber profesionalizado la sección de fútbol sala, haber potenciado el fútbol formativo, con nueve jugadores ahora en el primer equipo, haber creído en un equipo femenino que gana Champions y es la envidia de Europa”.

Y un nombre propio, el de Leo Messi y la relación del argentino con Leo Messi. “El primero que tiene que hablar es Laporta. Que lleve cuatro años sin nosotros es una cosa de Laporta. Parece que un tema económico no era y si lo era no veo que solución le aportó. Messi es patrimonio del club y hay infinitas maneras de gestionarlo. Nadie debe apropiarse de un mito como Messi, sería un error monumental. Todo llegará”.