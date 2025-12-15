Vilajoana: "Creo que Laporta está en el Barça para servirse"

Run-run preelectoral en can Barça. Estamos a medio año (o probablemente menos) de que se celebren las elecciones a la presidencia del club azulgrana. Y hace ya unas semanas que ha empezado ese 'chup-chup' tan característico en el barcelonismo.

En el programa 3x16 de La Posesión, que se ha emitido este lunes, se ha pasado Xavi Vilajoana, antiguo compañero de Laporta en la primera etapa del actual presidente al frente del FC Barcelona. Y que recientemente presentó su precandidatura de cara a ser el próximo máximo mandatario de la entidad catalana.

CONTUNDENTE CON EL LEGADO DE LAPORTA

Vilajoana ha sido muy duro con el legado de Laporta en este segundo mandato. "Hay mucha diferencia entre el Laporta de ahora y el del primer mandato cuando yo trabajaba con él. En ese momento entraron para servir al club y esto ha pasado a un segundo, tercero o cuarto lugar en cuanto a prioridades. Es la diferencia más importante, sin duda".

La Posesión 3x16| Vilajoana ataca a Laporta: "Da que pensar cuando hay tantas decisiones opacas en el club" / SPORT

Preguntado sobre las palabras que pronunció en su presentación sobre que "al Barça hay que ir a servir al club, no a servirse" y sobre si cree que Laporta se sirve del club, Vilajoana es contundente: "Sí. Cuando alguien no cuenta, no explica, se toman decisiones sin tener en cuenta al socio. Empresas opacas, la kriptomoneda de hace poco. Se reclaman explicaciones. Cuando todo es tan opaco, la experiencia me dice que da que pensar. No hablo de aciertos y desaciertos. Pero puedes explicarlo, tomamos esa decisión por una cosa o por otra. Es imposible pedir a alguien que no se equivoque".

FLICK, LO ÚNICO BUENO SEGÚN VILAJOANA

"Más allá del fichaje de Flick, sinceramente...creo que es lo único bueno que ha hecho. Si analizamos el resto, todo lo que mueve al club, se podrá decir misa, pero los números son los que son. Y es que vendiendo activos que ya existían en el club, generados por quien sea, aun así hay pérdidas acumuladas de 280 millones. Si no hubieran vendido activos existentes las pérdidas serían de 1.000 millones. No todo vale", añade Vilajoana.