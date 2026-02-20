Vilajoana confirma contactos con Harry Kane

Xavi Vilajoana presentó este viernes su proyecto deportivo de su precandidatura para la presidencia del FC Barcelona, junto a Jordi Codina. Buen conocedor de La Masia por su paso previo por el club, este sería uno de los pilares de su propuesta en el caso de llevarse el gato al agua en los comicios del domingo 15 de marzo, así como la transparencia en la gestión de la entidad.

"La Masia es un eje vertebrador y es clave como primera solución, no como recurso de emergencia. El 90% de los futbolistas de la cantera son potencialmente jugadores del primer equipo. Fichar a 6-7 jugadores para el Barça Atlètic es sinónimo de una falta de preparación", explicó el aspirante a gobernar el club culer ante los medios de comunicación.

Entre sus propuestas, explicó la creación de dos nuevas figuras: el coordinador del Barça Atlètic y el responsable técnico de La Masia. El primero sería un exjugador con sensibilidad y conocimiento de la cantera que garantice una efectiva colaboración y coordinación con el primer equipo; mientras que el segundo garantizaría que las aportaciones teóricas del modelo de juego del Barça se transmiten de forma adecuada y será el responsable de la formación de entrenadores.

Todo ello sin aportar nombres a los cargos, igual que tampoco los añadió en el que sería su organigrama para el FC Barcelona. "No rellenaremos los espacios con nombres, pero tenemos muchos", aseguró.

Harry Kane, el protagonista

Donde sí puso un nombre sobre la mesa fue en lo que se refiere al mercado de fichajes. El jueves, el precandidato sorprendió a todos los barcelonistas con un mensaje en 'X' en el que hablaba abiertamente sobre la posibilidad de fichar a Harry Kane.

"Tenemos que empezar a trabajar pensando en el 16 de marzo y 1 de julio. Cuando analizas lo que tienes en la casa, piensas en perfiles y empiezas a hablar con ellos. Kane es goleador, puede jugar asociativamente, que en espacios reducidos se mueve bien y es un killer. Tiene todas las características que le daría un valor añadido al Barça", explicó sobre el delantero inglés, que acaba contrato en el 2027 con el Bayern de Múnich.

Preguntado por si había iniciado algún contacto con el propio futbolista o con su entorno, Vilajoana lo confirmó. "Sí, hemos comenzado los contactos. Yo, en primera persona, no, pero sí gente que vendrá en mi proyecto han empezado a sondear. No solo a Harry Kane, en general. Puse a Kane porque es un perfil de jugador que le podría ir bien al Barça, pero podría haber puesto más jugadores", respondió. Eso sí, matizó que estas incorporaciones "no serían para mí, son para el Barça; yo no querría medallas, no es honesto. Estas cosas se hacen con prudencia y profesionalidad".

Otro de los nombres que suenan para reforzar la delantera del FC Barcelona es el de Julián Álvarez, a quien Vilajoana no descartó, pero considera un fichaje más complicado que el del inglés. "Es muy buen jugador, podría encajar. Soy de los que piensa que los jugadores deben tener rendimiento inmediato, igual que pasó con Lewandowski. Julián Álvarez sería un mix, pero también hay más perfiles en el mercado. Ahora mismo, no me gastaría 70 millones de euros, pero hay que hacer una revisión detallada de la situación del club. La posibilidad real la sabremos el día que entremos en el club y analicemos las cuentas", argumentó.

¿Cambio de rumbo con la candidatura unitaria?

Otro de los temas que sobrevuela en el ecosistema electoral blaugrana con más fuerza es el de formar una candidatura unitaria con los tres precandidatos para romper con la continuidad de Joan Laporta al frente del FC Barcelona. Una idea que defendió Joan Camprubí, líder de 'Som un Clam', quien, finalmente, no acabará presentándose a estas elecciones.

Si bien es cierto que Vilajoana hace una semana, en el día de la presentación de su sede electoral, aseguró que "ahora mismo, lo descarto", este viernes se mostró más abierto a llegar a una entente Víctor Font y Marc Ciria. "Todo es posible en esta vida. Nunca me he negado a hablar con nadie siempre que sea a favor del Barça. Si Laporta quiere hablar conmigo, también me sentaría. Eso sí, no tomaremos ninguna decisión por beneficio propio. No tengo ninguna obsesión",

Codina, en este sentido, zanjó el tema apuntando que "todo esto se tiene que ir viendo en los próximos días" y que "unirse por unirse, no tiene sentido" porque "hay que ver si existen afinidades".