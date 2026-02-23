Vilajoana: "Si se confirma, el club no podría permitirse ni un minuto más de Laporta"

Xavier Vilajoana, precandidato a las elecciones del FC Barcelona, ha presentado este lunes su plan económico para el club azulgrana en caso de resultar vencedor el próximo 15 de marzo. Antes de presentar el plan, ha valorado la noticia del día, la denuncia que un socio ha puesto al presidente saliente, Joan Laporta.

“Hace demasiado tiempo que el club merece más, la transparencia no tiene límites aunque alguien diga que no. Transparencia quiere decir que se puede explicar todo, no puede ser que el club tenga sombras de falta ética, malas praxis, de actitudes que no se pueden permitir. Si se confirma que se han cometido praxis delictivas creo que se deben investigar con el máximo respeto a las autoridades judiciales. Esto refuerza lo que hace tiempo que vamos diciendo y que llevamos en nuestra programa que es la creación de una comisión de transparencia y ética. Que el club vuelva a ser lo que se merece por historia y hace tiempo que eso no pasa nada y hay que cambiarlo. La transparencia no tiene tampoco tempos. Se tiene que producir independientemente del tempo que estés. Es normal porque es tiempo de balances. El socio tiene derecho a saber donde va a parar cada euro del club. Si alguien ha tenido esta inquietud o tiene indicios, tiene todo el derecho a preguntar.”, ha dicho Vilajoana.

El empresario no descarta la unión contra Laporta si la denuncia va hacia adelante: “Si se confirma y hay indicios y pruebas. Si el juez considera que se han producido actos de esta gravedad, obviamente será un punto y aparte. El club no se podría permitir ni un minuto más de Laporta y se podrían plantear otros escenarios por lo que toca pensar en el Barça”.

El plan económico

El precandidato ha iniciado la presentación del proyecto económico queriendo dejar claro “que los números no engañan y dicen que el Barça está peor que hace cinco años”. Ha dejado luego paso a Jordi Mercader, el experto económico de su grupo: “La situación económica es lamentable. El Barça está en quiebra, no puede cubrir lo que debe y se ha descapitalizado. Si nos creemos el beneficio del último año, que no me lo creo, estarías más de cien años para devolver la deuda sin contar el Espai Barça. Se han podido cubrir los gastos en base a la venta de activos. El Barça ha ido pidiendo más dinero y como no los puede devolver ha ido pidiendo más. Las palancas no existen es un invento para justificar que te has vendido la casa del abuelo para pagar la luz. Igual esta son las últimas elecciones que se puedan votar porque el creditor dirá que o me lo devuelves o me lo quedo”. Un análisis contundente.

Vilajoana tiene claro que hay que reducir gastos: “Si analizas los números del Barça hay muchas partidas genéricas, hay partidas para comisiones. Porque no tenemos profesionales que puedan negociar con los socios y no tener que pagar comisiones. Han ido a buscar a un representante de jugadores para cerrar un acuerdo comercial. ¿A nadie le sorprende? Quiere decir que no tienes buenos profesionales y, además, es un gasto enorme. Con esta comisión, podríamos estar una o dos temporadas sin cobrar los abonos a los socios”.

En el capítulo de ingresos, que deberían aumentar de forma ostensible, unas cuantas ideas. Activos regenerativos, es decir, los jugadores que no te sirven de La Masia y que puedes vender. “La Masia es una industria”, según la precandidatura. Dar la oportunidad al socio de ser prestamista y recibir él los intereses, algo que “no se hace porque es complicado y exige transparencia. Es más fácil cerrar un acuerdo en una sala”. Explotar la comunidad digital de millones y millones de seguidores porque “ahora los ingresos son prácticamente nulos. Si son nulos es porque los responsables no son competentes. No es fácil hacerlo, hay que trabajar”. Y un sistema de concesiones y explotaciones para construir. Necesitamos el Palau y el Palauet para dar servicio a nuestras secciones, las que hay y las que vendrán. Acabaremos debiendo 4.500 millones cuando acabemos el Spotify. N podemos pedir más para el nuevo Palau. Que alguien ponga el dinero, se le cede la explotación y el club recibe beneficios. Así se debe hacer”, acabó un Vilajoana que lo tiene claro: “El Barça tiene muchas posibilidades de salir adelante si se trabaja”.