Vilajoana acusa al club de remar a favor de Laporta

Xavi Vilajoana, precandidato a las elecciones del FC Barcelona del 15 de marzo, presentó este miércoles su proyecto patrimonial junto a Carlos López de la Vieja, miembro de la precandidatura. El propio Vilajoana explicó algunas de las líneas maestras “El famoso Palau y el Palauet más los hoteles y oficinas previstas son claves”, dijo Vilajoana. “Es una infraestructura clave por un tema de ingresos y porque somos un club polideportivo. Para el baloncesto y también para las secciones femeninas que queremos crear. El Palauet es clave por un motivo de agenda. Si quieres sacar rendimiento al Palau necesitas este anexo para entrenamientos o para partidos en los que un Palau de 15.000 plazas es demasiado grande”, ha seguido.

Vilajoana tiene claro que “no nos podemos endeudar más”. Propone una concesión a 'x' años y que sea el socio quien tenga el coste para compartir los beneficios. “Esto permitiría empezar desde el día 1. El proyecto ya está hecho y pediríamos ya la licencia. El hotel y las oficinas se han de activar ya. Es un momento muy importante para el sector porque está creciendo”, ha explicado Vilajoana, que también ha desvelado que hará crecer la Ciutat Esportiva porque “se está quedando pequeña, se debe crear un centro de alta tecnología. La idea es crecer en metros en la Ciutat Esportiva donde hay oficinas móviles y buscar terrenos adyacentes”.

Cuestiona los plazos del Spotify Camp Nou

El punto fuerte de la presentación, de todos modos, ha estado en el Spotify Camp Nou. “Haremos una auditoría y la haremos pública. Hay que saber como estamos a nivel de costes. Nos dicen que está abierta la financiación y los costes y eso no puede ser”, ha explicado López De la Vieja, que ha querido puntualizar el tema de la cubierta. “Es una locura y deberemos irnos otra vez, el club no lo ha dicho pero deberá ser así. Una cubierta como esta no se tarda en poner tres meses, son diez meses y deberemos irnos otra vez. Que los socios decidan lo que hacer. Nosotros defenderemos ir a Montjuïc pero solo para socios. Y cuando volvamos, a nuestro asiento. También hay que vaciar la lista de espera”

Vilajoana ha ido más allá. “Proveedores de estas cubiertas se pueden contar con los dedos de una mano, es mentira que se pueda hacer en tres meses”, ha dicho el precandidato, que tiene claro que “estudiaremos los contratos para saber las penalizaciones que se pueden pedir. Si no se ejecutan es porque el club no ha hecho bien su trabajo”.

El precandidato también ha dicho que recuperarán el videomarcador 360 que desapareció del proyecto. “Ha ido creciendo el presupuesto y desapareciendo cosas. Recuperamos el videomarcador, no podemos ser menos que nuestros competidores. Ya tenemos una propuesta que encajaría en lugar de los tres marcadores que se quieren hacer ahora”.

Cuestionó la calidad de la obra

Vilajoana cree que la calidad de los acabados del Camp Nou son más que justos. “Cuando ves el resultado tras lo que hemos gastado es patético. Es normal porque no controlas la gente que te hace la obra, si no fiscalizas a la gente que subcontrata la constructora, te puede pasar. Si mides 1,80 tienes riesgo de abrirte la cabeza en la primera gradería, por ejemplo. Hablan del Ajuntament, pero es un tema de seguridad. El problema es que se han hecho más de cien cambios sobre la marcha y por ello tenemos los problemas que tenemos. Quién es el arquitecto. Nadie lo sabe y no es normal”.

Al margen de sus críticas a las obras del Spotify Camp Nou, Vilajoana replicó a Laporta, que le acusó de electoralista por hablar de fichajes. “Lo dice alguien que prometió un jugador que ya estaba fichado por nuestro rival. Si alguien utiliza herramientas electoralistas del club, es el señor Laporta y la lista es enorme. Con el pasado que tiene es patético que pueda decir eso. Ahora llamaré al club a ver si me dejan ir a saludar a los jugadores del primer equipo. Se interpone una demanda a unas personas físicas y el club hace un comunicado...”