El video de Julián Álvarez de pequeño que se ha vuelto a hacer viral: "¿Mis equipos? Pues son..."

La jornada del lunes 22 de junio del Mundial 2026 queda para la historia por la legendaria actuación de Leo Messi durante el partido entre Argentina y Austria (2-0) en el que el genio de Rosario firmó dos tantos más -ya van cinco en esta Copa del Mundo para convertirse en el Pichichi histórico de la competición- y por las declaraciones de su compañero Julián Álvarez en las que pidió abiertamente su salida del Atlético de Madrid para jugar en el FC Barcelona.

Su nombre se ha relacionado con el Barça a lo largo de la última temporada, generando momentos de alta tensión por el enfado de los dirigentes del Atlético, personificados en su presidente Enrique Cerezo. También, porque algunos futbolistas del Barça como Gavi han reconocido su admiración por el delantero de la 'albiceleste' mientras que Joan Laporta o Deco dejaban siempre abierta la puerta del Spotify Camp Nou al jugador.

"La verdad que no lo sé", dijo un cohibido Julián Álvarez al final del encuentro cuando le preguntaron por su futuro, para después coger carrerilla y añadir: "Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño". ¡Bum! La bomba informativa estalló y la catarata de reacciones fue inmediata.

Julián Álvarez: "Lo mejor para mi futuro es hacer una transferencia" / ESPN

Pero más allá de las amenazas de denuncia por parte del Atlético de Madrid; o de la ofensiva de la 'Brunete mediática' madridista indignada porque Florentino Pérez lanzó una oferta por el jugador que fue rechazada de plano, en las redes sociales ha vuelto a aflorar un video de Julián Álvarez de pequeño, en el que abiertamente confesaba que su ídolo es Leo Messi y que sus equipos favoritos eran River Plate... y el Barça.

Quince años atrás...

"Julián, ¿Y si tuvieras que elegir quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? Tu ídolo en el fútbol, tus jugadores favoritos...", le preguntaba el periodista a Álvarez. "Messi", aseguraba rotundo 'la pequeña Araña' en junio de 2011. "¿Y tu equipo de que sos hincha?", continuaba el informador. "De River, del Barça". No hay más preguntas, señoría...

Ahora, quince años después y tras pasar por el Manchester City y por el Atlético de Madrid, el delantero argentino ha dicho que quería ser honesto con su actual club y confesar públicamente, tras hablar con sus dirigentes, que su sueño es jugar en el club de su vida que no es otro que el Barça. La cláusula de rescisión de su contrato y el enorme enfado rojiblnaco no juegan a favor de los intereses de Julián y el Barça. Se adivina un verano muy largo hasta conocer el desenlace del futuro dem la ARña.