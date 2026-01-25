La vida sin Pedri, menos dura para el Barça en LaLiga

Cuando Pedri cayó dolorido al gélido terreno de juego del Eden Arena de Praga, el barcelonismo se puso las manos a la cabeza. También Hansi Flick, para quien el de Tegueste es un futbolista absolutamente imprescindible y clave en sus esquemas. Las pruebas posteriores confirmaron que el centrocampista sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que le tendrá un mes apartado de los terrenos de juego. Un mes sin el faro del Barça. Será duro.

Ivan San Antonio

El de este domingo ante el Real Oviedo será el séptimo partido de esta temporada que Hansi Flick no podrá disponer de Pedri, pues el tinerfeño ya se perdió un encuentro por sanción (ante el Elche), 4 por un desgarro muscular (Brujas, Chelsea, Celta y Athletic Club) y un último hace poco más de un mes por molestias en los gemelos (en Villarreal).

Una diferencia notoria

Hay una clara diferencia cuando la ausencia de Pedri es en la Champions League que en LaLiga, seguramente porque en Europa es más difícil rendir sin una figura clave. En cambio, en el torneo doméstico, el FC Barcelona ha logrado sacar adelante todos los partidos sin el centrocampista. Los números son claros: una derrota y un empate en la Liga de Campeones sin Pedri, mientras en Liga, pleno de victorias. Cuatro de cuatro.

El Barça no pasó del empate en Brujas (3-3) y sufrió un duro varapalo en Stamford Bridge ante el Chelsea (3-0) en los partidos europeos con Pedri lesionado. En tierras belgas, Flick apostó por un centro del campo formado por Marc Casadó, Frenkie de Jong y Fermín, y en Londres, quien se desplazó al pivote fue Eric Garcia en detrimento del de Sant Pere de Vilamajor.

En LaLiga, al Barça le costó pero superó al Elche por 3-1 en un partido que se perdió Pedri por sanción. Después, llegó una primera lesión, que se solventó con victoria en Vigo por 2-4 y goleada 4-0 al Athletic Club en el regreso al Spotify Camp Nou. Flick utilizó distintas combinaciones en la medular, pues también dio entrada a Dani Olmo.

El último partido sin Pedri hasta ahora fue en Villarreal, un compromiso complicado que el Barça solventó con un 0-2. El tinerfeño descansó por unas molestias musculares y Flick apostó por un centro del campo con Eric Garcia y Frenkie de Jong en la base, y Fermín más adelantado.

Aunque jugar sin Pedri nunca es plato de buen gusto, los resultados ligueros invitan al optimismo, y más ante a visita del colista de la categoría, un Oviedo que buscará dar la campanada en el Spotify camp Nou.