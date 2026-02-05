Así es la vida de Rashford en Barcelona: Las claves de su adaptación

Hace seis meses en una entrevista a SPORT, Marcus Rashford se sinceraba: "Para jugar mi mejor fútbol necesito ser feliz". Durante la charla agradecía poder disfrutar del sol de Barcelona, "me lo merezco", y de un vestuario con tantos futbolistas jóvenes. También de un entrenador como Flick, del que destacaba que "es un técnico especial que sabe trabajar con jugadores especiales". En aquel momento, todavía buscaba casa (estaba instalado en el hotel Torre Melina) y había encontrado en Roony Bardghji alguien cercano para compartir sus primeras semanas en Barcelona.

El carácter introvertido de Marcus contrastaba con el perfil expansivo del sueco. Los dos eran nuevos en un vestuario con su propio lenguaje: "Cuando se divierten entre ellos, me dicen “sweetie” ['chuche']. No sé qué significa, pero es gracioso que te hablen así. Saben que estoy intentando aprender español. Creo que para mí es importante aprender lo antes posible. Así que es estimulante. Siempre estás aprendiendo y eso es bueno".

Desde entonces, Rashford se ha instalado en Castelldefels, ha mejorado su castellano -recibe clases- y ha justificado la apuesta del club por su cesión con números: 10 goles y 10 asistencias, el tercer futbolista de la plantilla del Barça que llega a los dobles dígitos. También ha encontrado complicidades con Araujo y exs de la Premier como Tek, Eric o Raphinha y en su país aseguran que está cómodo en un segundo plano.

El diario británico 'The Telegraph' apunta, citando al entorno del futbolista, una de las claves para entender su adaptación: "El tema de Rashford en el Barça es que, cuando algo va mal o pierden, no todo gira alrededor de Marcus y eso nunca era así en el Manchester United, donde todo era su culpa".

Rashford era el primero que sabía donde se metía cuando aceptó venir. Con Raphinha en números de Balón de Oro, de entrada, no iba a ser titular. Una lesión muscular de Raphinha, y los intentos de Flick de juntarlos en el mismo once, fueron un impulso en los primeros meses. Con el brasileño de vuelta, Rashy ha sabido también tener un impacto en el equipo desde el banquillo.

Durante todos estos meses ha demostrado que es un futbolista capaz de hacer números en partidos buenos, malos y regulares. También que es un futbolista más de apariciones fulgurantes que de partidos completos.

Sus dos grandes retos desde que llegó han sido ser desequilibrante con menos espacios y ser constante en la primera línea de presión. Rashford ha mejorado en los dos aspectos, pero Flick le pide más. "Siempre miramos los goles, los últimos pases, pero como entrenador nos puede dar mucho más. Eso es lo que quiero ver. Estoy muy contento con él, nos está dando lo que le pedimos, pero tiene más potencial".

Rashford, en una imagen de su cuenta de instagram / INSTAGRAM

Su vida fuera del campo

Su felicidad fuera del campo ha sido claves para su rendimiento en el césped. Rashford está muy cómodo viviendo en Castelldefels. El propio futbolista ha colgado imágenes suyas comiendo en La Cúpula Garraf, un restaurante que se ha convertido en un clásico de la plantilla del Barça.

El delantero ya ha reconocido que disfruta de la paella e incluso ha descubierto algunos matices locales. "Si comes paella en la ciudad en comparación a si te la comes donde vivo, son platos completamente distintos".

Rashford también ha disfrutado de alguna jornada de pesca tanto en la costa y en el delta del Llobregat. Una afición que ya cultivaba con sus hermanos en Lake District, una región natural situada en el noroeste de Inglaterra, y ahora sigue disfrutando en en Catalunya.

Rashford también ha encontrado en el pádel otra forma de desconectar del fútbol. El inglés disfruta de su vida en Barcelona, pero en Inglaterra hablan del interés de Michael Carrick, interino por ahora en el banquillo del United, en su regreso a partir de junio.

En su país recuerdan que no ha dejado de ser un gran fan del United (se ve todos los partidos y está en contacto con muchos de sus jugadores), pero reconocen que sería una sorpresa que regresara. La intención del Barça sigue siendo ficharlo en junio, pero la situación en el United ha cambiado.