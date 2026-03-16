La vida privada de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, al descubierto: edad, pareja y sus hijos

Joan Laporta está de enhorabuena: vuelve a ser el presidente del FC Barcelona tras cosechar 32.934 votos y un 68,18% del escrutinio. Las elecciones de Laporta han sido todo un espectáculo. Se le ha visto haciendo macarrones en el Bar Bocata, luego subido en un tractor, y hasta cortando jamón ibérico en Andorra. Con todas estas escenas, Laporta ha logrado imponerse una vez más a Víctor Font. Además, sigue apostando por la continuidad de Deco y Hansi Flick en su proyecto.

Una de las primeras cosas que hizo después de ganar las elecciones fue darle un beso a su madre y luego se fue directo a Luz de Gas, donde protagonizó unas imágenes que quedarán para el recuerdo. Laporta siempre derrocha carisma, y su vida privada constantemente atrae la atención pública, aunque muchos desconozcan ciertos aspectos de la misma.

A sus 63 años, el empresario ha llevado una vida de alto nivel. En cuanto a su vida amorosa, Laporta contrajo matrimonio con Constanza Echevarría en 1990, quien se convirtió en un pilar fundamental para él en su camino hacia su primera candidatura para la presidencia del FC Barcelona. Juntos tuvieron tres hijos: Pol, Guillem y Jan.

Constanza Echevarría y Joan Laporta / GTRES

Sin embargo, su relación terminó en 2008 debido a las constantes infidelidades de Laporta, según lo recoge LOC. "Su estado ideal era estar casado con distracciones", afirmó Pilar Eyre en su blog de Lecturas en 2019.

Tras la mediática ruptura, Laporta fue vinculado con varias figuras de alto perfil. Aunque uno de los romances más comentados fue con la estrella de cine para adultos María Lapiedra, no fue el único. También se rumoreó sobre su relación con Flavia Masoli, Sana Khouja, la periodista italiana Simona Ventura, y la hija del presidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova.

Joan Laporta, en un yate / GTRES

"Me hubiera gustado seguir manteniendo mi matrimonio"

Hace unos días, Laporta acudió a 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, donde se le preguntó sobre lo que más lamenta de los últimos años, entre otros temas. El empresario no dudó en responder que fue romper todos los lazos con Echeverría.

"Me hubiera gustado seguir manteniendo mi matrimonio, que se rompió ya hace muchos años. Eso siempre entiendo que es un fracaso y en este caso quizás podía haber hecho las cosas mejor", compartió el presidente del Barça.

Joan Laporta, en 'El Partidazo de COPE' / COPE

¿Quiénes son sus hijos?

Tanto Pol, Guillem como Jan han llevado una vida discreta, aunque siempre vinculada a la gran pasión de su padre: el fútbol. El más conocido de los tres es Pol, el mayor, quien llegó a jugar en la Unió Esportiva Costa Brava, en la Segunda División B de España. Además, formó parte del Vilaverdense FC, en la Tercera División de la liga portuguesa, y del Club de Futbol Reus Deportiu.

Tras alejarse de los terrenos de juego, Pol decidió emprender un nuevo proyecto y abrió su propia cafetería, La Gaulana, en Sant Feliu de Guíxols.

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En cuanto a Guillem, jugó en el club Unió Esportiva Sant Julià, de la Primera División de Andorra. Sobre Jan, el más pequeño de la familia, se desconocen detalles acerca de su vida.