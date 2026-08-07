Así es la vida privada de Anthony Gordon, ya en Barcelona tras el Mundial: Pareja y aficiones de la nueva bala azulgrana

Anthony Gordon ya está en Barcelona para empezar la pretemporada 2026-2027 tras un buen mundial con Inglaterra (un gol y tres asistencias) que terminó abruptamente en semifinales al perder contra la Argentina de Leo Messi, que además remontó en los últimos instantes para el delirio de toda la nación sudamericana y la decepción de los hinchas de los 'Three Lions'.

En su única interacción con el club hasta el momento Gordon demostró las ganas que tenía de vestir la camiseta azulgrana y se presentó en sociedad con un discurso en castellano que sorprendió a muchos aficionados que al final de la temporada pasada ni siquiera le conocían. Él mismo reconoció que llevaba meses estudiando el idioma ya que desde niño soñaba con llegar al Barça y lo aprendió por su cuenta para cuando llegara el momento.

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El delantero es uno de esos jugadores que han llegado a la cima gracias al talento y al apoyo de sus familiares y gente próxima, un elemento indispensable en tantos otros ejemplos y en muchos deportes.

Así es la 'WAG' más reservada, Annie Keating

El ex del Newcastle no ha llegado solo a la Ciudad Condal, sino que lo ha hecho junto a su mujer, Annie Keating, que es su pareja de toda la vida y le ha acompañado en todos los grandes torneos en los que ha participado, como la Eurocopa 2024 o el Mundial 2026, así como en la presentación del futbolista con el Barça.

Sin embargo, trata de llevar una vida alejada de lo focos y solamente se saben algunos destellos de su vida personal. Se sabe que nació en 2003 en Mereyside, Lierpool, y que conoció al futbolista cuando solamente eran unos niños. También sabemos que es maquilladora profesional, pero poco o nada más allá de eso, pues sus redes sociales son privadas (de hecho, es fácil que al intentar encontrarla se termine llegando al perfil de la música con la que comparte nombre).

Annie Keating, mujer del nuevo futbolista del Barça, Anthony Gordon. / Splash

No han declarado cuándo empezaron su relación, pero se sabe que hace muchos años. En noviembre de 2023 Gordon hincó la rodilla en el césped de New James' Park, estadio del Newcastle, para pedirle matrimonio y ese mismo año nació el primer y único hijo de la pareja hasta el momento, del que tampoco se sabe mucho al tratar sus padres de mantenerlo alejado de las cámaras y las redes sociales.

Más allá de declaraciones de amor, el apoyo de la joven con su pareja quedó demostrado a principios de su etapa en Newcastle, ya que al extremo se le retiró el permiso de conducción después de no identificar al conductor de un vehículo registrado a su nombre en dos ocasiones, aunque mantuvo que él nunca tuvo constancia de dicha petición, y era ella la que le llevaba a los entrenos.

Estoico, aficionado a la lectura y al sushi

No son tantos los futbolistas que han reconocido abiertamente que son aficionados a la lectura. Gordon ha asegurado que le gusta leer sobre psicología y desarrollo mental, y ha recomendado varios libros que le han servido para potenciar su mentalidad de cara al deporte. De hecho, suele trabajar con psicólogos especializados en deporte para sacarle el máximo rédito a su mentalidad competitiva.

Por eso, en Inglaterra han definido su forma de ser como estoica, esa que trata de lograr la felicidad a través del control de las emociones y el uso de la razón. Por ejemplo, se centra solo en lo que puede controlar, por lo que no pone atención en lo que se dice de él en las redes sociales.

Además, también suele meditar antes de los partidos, imaginándose situaciones posibles y encontrando soluciones potenciales por si en adelante le toca vivir algo similar, como una especie de entrenamiento imaginario. Entre otras aficiones se encuentra el baloncesto, las cartas o el snooker, una modalidad británica de jugar al billar.

Si de comer se trata, escoge sushi y comida japonesa en general, uno de los favoritos de la plantilla del Barça donde seguramente encuentre acompañante sin demasiado preguntar. En cuanto a la fiesta, ha explicado que no suele ser muy dado a ellas y que normalmente tampoco suele beber alcohol, una manera de ser que él mismo reconocía que era "aburrida" en una entrevista con Sky Sports, aunque seguramente sea la mejor manera de llevar una vida de profesional del fútbol al máximo nivel.