La vida sin Lamine: los números del Barça y las soluciones de Flick

Victoria trabajadísima y carísima del FC Barcelona contra el Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou. El conjunto blaugrana sumó tres puntos muy importantes en su carrera hacia el título de Liga y mantuvo la distancia de nueve puntos respecto al Real Madrid, su principal perseguidor, pero perdió por lesión a Lamine Yamal.

Las primeras exploraciones no fueron nada optimistas para los intereses culés y las pruebas de este jueves han confirmado que el genio de Rocafonda no volverá a enfundarse la camiseta blaugrana en lo que resta de temporada. El equipo de Hansi Flick deberá sentenciar una competición doméstica que ya tiene encarrilada sin su principal estrella.

Sin ningún atisbo de duda, Lamine ha sido el mejor futbolista del Barça esta campaña. Lo ha jugado prácticamente todo (3.702 minutos), ha marcado 24 goles y ha repartido 18 asistencias. Y eso que entre finales de septiembre y principios de octubre sufrió unos problemas en el pubis que le impidieron disputar cinco partidos. A pesar de su incontestable jerarquía y relevancia, la realidad es que los de Flick supieron sobrevivir sin él con cuatro victorias (ante Newcastle, Valencia, Getafe y Real Oviedo) y una sola derrota, frente al Sevilla.

Desde entonces, el '10' únicamente se ha perdido un compromiso... y por sanción. Fue contra el Slavia Praga y los culés también saldaron el encuentro con un triunfo a domicilio (2-4).

¿Quién ha jugado en el extremo derecho sin Lamine Yamal?

En estos seis partidos, y a pesar de que la alternativa más natural del canterano en la plantilla es Bardghji, el sueco no fue el futbolista que más ocupó la banda derecha del ataque del Barça. Raphinha jugó de extremo derecho en tres de los seis enfrentamientos sin Lamine (Newcastle, Getafe y Oviedo). La otra mitad se los repartieron entre Roony (Valencia y Slavia Praga) y Rashford (Sevilla).

Con el brasileño también lesionado y Marcus siendo necesario en el carril izquierdo, salvo sorpresa mayúscula en los dos próximos duelos Bardghji tendrá la oportunidad de demostrar que tiene nivel para ser importante en el proyecto de Flick. El ex del Copenhague ha tenido muy poca continuidad en su primer año en el Spotify Camp Nou (661 minutos), pero tiene por delante un escenario ideal para lucir sus virtudes. Todo problema se puede convertir en oportunidad en función de cómo lo mires.

Curiosamente, para el final del curso quedan exactamente los mismos partidos que se ha perdido hasta ahora Lamine: seis. Con el clásico del próximo 10 de mayo como plato fuerte, veremos si Roony se convierte en indiscutible o Flick también apuesta por alternativas como Rashford, Ferran o incluso un perfil de centrocampista reconvertido como Gavi (hizo lo propio, aunque en la izquierda, frente a Espanyol y Celta) o Fermín.