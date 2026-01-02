La vida de Kays Ruiz, ex de la Masía, tras la gran apuesta de Laporta para el Barça

El 12 de julio de 2021, el Barça hacía realidad el regreso de Kays Ruiz al Barça B. El futbolista francés, llegaba a Barcelona procedente del Paris Saint-Germain, tras marcharse de la Masía en 2015 y terminar contrato en Francia. Llegó con muchas expectativas, pues era una de las grandes promesas del equipo parisino, e, incluso, había jugado varios partidos en el máximo nivel.

Pese a que el plan inicial era que jugara en el filial, para posteriormente subir al primer equipo se esperaba que diera el salto en menos de dos años. Sin embargo, tuvo un impacto mucho menor del esperado. Nada más llegar a la ciudad condal, dio positivo en COVID 19, lo que le obligó a estar en cuarentena, y no pudo hacer la pretemporada a las órdenes de Ronald Koeman, que es lo que estaba previsto.

Un fichaje que no cuadró

Tras eso, comenzó con dinámica del primer equipo, pero las molestias físicas no le dejaron poder acumular minutos en los amistosos. Kays ya había estado en La Masía. Era una de las grandes promesas a la que llegó siendo un niño, procedente de la cantera del Olympique de Lyon.

Fue uno de los afectados por la sanción de la FIFA, lo que le obligó a tener que hacer las maletas, e irse al PSG. Ha representado a la selección de Marruecos sub 17, pero parece haberse decantado por Francia, pues ya ha ido convocado con la sub 19 y la sub 20.

Una nueva vida en Bélgica

Su carrera ha estado marcada por altibajos, incluyendo salidas polémicas de ambos clubes por problemas de disciplina y falta de minutos. Tras un breve paso por el AJ Auxerre, donde apenas jugó, fichó por el Francs Borains en mayo de 2024 buscando relanzar su trayectoria. Su contrato actual con el club belga expira el 30 de junio de 2026, y su valor de mercado se estima entre 200.000 y 300.000 euros.

Ha abandonado el fútbol de élite y estos días se le ha visto en La Meca. Además, dejó este mensaje en redes sociales: "Alabado sea Alá que llegamos a Umra. Alá, acéptanos, perdónanos y guía nuestros corazones", comentaba. Esta temporada ha disputado 8 partidos en la Challenger Pro League.