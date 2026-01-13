Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

La vida de João Cancelo en Barcelona: así pasa su tiempo libre el nuevo fichaje de Deco

El lateral portugués llega cedido procedente del Al-Hilal, hasta junio de 2026

Joao Cancelo y sus aficiones por la ciudad de Barcelona

Joao Cancelo y sus aficiones por la ciudad de Barcelona / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

João Cancelo fue presentado este martes como nuevo jugador del FC Barcelona, regresando a un club y a una ciudad que ya siente como casa. El lateral portugués vuelve tras su etapa en la temporada 2023/2024 a las órdenes de Xavi Hernández, después de encontrarse en Arabia Saudí jugando para el Al-Hilal de Simone Inzaghi, líder de la liga por delante del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Todo cambió con una llamada de Deco: el director deportivo del Barça le ofreció volver y Cancelo no lo dudó.

"Cuando me llama Deco, hablé con mi novia y le dije que iba a esperar al Barça hasta que me fichara. Estoy muy a gusto aquí. A mi hija le gusta mucho, a mi mujer también. Ella sabe que es el club que me gusta, mis ídolos son del Barça. Tengo un cariño especial por este club y la ciudad”, afirmó el jugador en su presentación.

La conexión Cancelo-Barcelona

Más allá del fútbol, Cancelo siempre ha mostrado una conexión especial con Barcelona y su estilo de vida. El portugués ha destacado en varias ocasiones el clima, la gente y la gastronomía de la ciudad, elementos que hacen que tanto él como su familia se sientan cómodos. “Me identifico mucho con el Barça por la cultura y por la ciudad”, aseguró.

Aunque reconoce que en Barcelona tiene menos privacidad que en el norte de Inglaterra, donde jugó anteriormente, entiende que forma parte de su profesión: “Es nuestro trabajo, ganas mucho dinero y también estás muy expuesto”. Siempre que su agenda se lo permite, Cancelo aprovecha para disfrutar de la ciudad junto a su mujer, Daniela Machado, y su hija.

Uno de sus restaurantes favoritos

Entre los lugares que encajan con ese estilo de vida mediterráneo se encuentra La Cúpula del Garraf, un restaurante emblemático situado frente al mar, en el pequeño pueblo costero de Garraf. Ubicado sobre un acantilado, ofrece vistas directas al Mediterráneo y una atmósfera tranquila y elegante.

Es un lugar al que acuden muchos futbolistas del Barça. Tiene una sala abovedada y luminosa, junto a las terrazas exteriores, que lo convierten en un espacio ideal para comidas relajadas o celebraciones especiales, con una cocina mediterránea basada en productos frescos, pescado y marisco. Es el tipo de entorno que encaja con la búsqueda de calma y calidad que valora el jugador.

La Roca Village, su lugar de desconexión

En su tiempo libre, Cancelo también comparte hábitos con otros futbolistas del Barça fuera del terreno de juego. La Roca Village, un centro comercial de lujo situado en La Roca del Vallès, es uno de los destinos habituales de muchos jugadores, atraídos por sus tiendas exclusivas y su discreción.

Cancelo, paseando por la Roca Village

Cancelo, paseando por la Roca Village / SPORT.es

Por allí se ha visto a nombres como João Félix, Vitor Roque, Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Xavi Hernández o incluso el propio Cancelo. Así, entre paseos, buena comida y momentos en familia, João Cancelo hace vida en Barcelona, una ciudad en la que ya está de regreso.

