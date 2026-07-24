Victoria judicial de Joan Laporta

Buenas noticias para Joan Laporta. El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha decretado el sobreseimiento de un caso abierto por una querella al presidente blaugrana por presunta estafa. El auto considera que "existe falta de justificación suficiente de la perpetración de los delitos denunciados" por parte de una mujer que en 2016 invirtió 50.000 euros en dos sociedades que tenían un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportiu a Segunda División.

El pasado 16 de enero, Joan Laporta, Rafa Yuste, el exdirectivo del Barça Xavier Sala i Martín y el exdirector general culé Joan Oliver declararon como investigados por una supuesta estafa de 91.500 euros a una mujer que realizó varias inversiones en dos sociedades (Core Store y CSSB Limited) en las que ellos participaban. La querellante invirtió, a mediados de 2016, a través de un agente de banca privada, 50.000 euros en concepto de préstamo y con un 6% de interés, en Core Store; y también otros 54.000 euros en acciones de CSSB Limited, cuyo objeto era la creación en China de una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona.

Además de tener una muy buena rentabilidad sobre el papel, el principal atractivo de ambos proyectos residía, según la denuncia presentada a finales del año pasado, "en la reputación pública y profesional de los intervinientes, figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial".

Sin indicios de estafa

La magistrada Marta Bo Jané, sin embargo, ha puesto fin al proceso penal porque "no ha lugar a la práctica de las diligencias solicitadas por la representación de la querellante" y ha recordado en el auto que "contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma, en el término de tres días y/o apelación en el término de cinco días, ante este mismo órgano judicial".

"No existen elementos que en la querella evidencien pactos o contratos criminalizados, en el sentido que sostiene la querellante, si más bien una desacertada relación negocial buscando inversión muy rentable. De la lectura de la querella y de la propia documentación aportada por la querellante (contratos, incluyendo una novación contractual firmada en 2023 conversaciones entre las partes y otro...) no se observa actuar delictivo de los querellados, tratándose más bien, en su caso, de incumplimiento contractual que las partes habrán de ventilar en la vía civil correspondiente", ha justificado la magistrada en su resolución.