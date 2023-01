Solo una victoria culé en el Metropolitano

El Barça, desde 2017, ha jugado cinco partidos en el nuevo feudo rojiblanco y solo ganó en 2019 (0-1) De la actual plantilla, solo Dembélé, en 2018, sabe lo que es anotar en campo ‘colchonero’

El reto está servido. El FC Barcelona afronta este sábado un partido clave para calibrar su actual estado de forma, cuestionado por el empate en el derbi contra el Espanyol (1-1) y la apurada victoria en la Copa del Rey (3-4 —en la prórroga—) ante el Intercity, equipo de la Primera Federación. El desafío es de nivel porque afrontará a un rival, el Atlético de Madrid, al que solo ha podido derrotar en una ocasión en su nuevo estadio.

En las cinco visitas que el Barça ha efectuado al Metropolitano en Liga, solo en una, la tercera, el 1 de diciembre de 2019, el equipo catalán pudo llevarse los tres puntos. El equipo de Ernesto Valverde lo consiguió gracias a un gol de Leo Messi en el minuto 86.

En la primera, el 14 de octubre de 2017, la previa se calentó por el estado del césped. Fue entonces cuando el técnico rojiblanco, Diego Simeone, en el cargo desde la temporada 2011-12, soltó: “Cuando tú me invitas a comer en tu casa me invitas con tu mantel, tus platos y tus vasos. Y cuando yo te invito a la mía lo hago con mis plantos, mis vasos y mantel”. No se rezagó el entrenador azulgrana en mantener el nivel irónico y Valverde respondió: “Nos adaptaremos al menú, la vajilla y todo lo del Atlético. No hay problema”. El duelo finalizó con empate a uno. Saúl adelantó al Atlético y, a falta de nueve minutos para la conclusión, Luis Suárez firmó la igualada.

Derrotas en las últimas visitas

El segundo duelo en el Metropolitano también se saldó con empate a uno y, de nuevo, el Barça tuvo que remontar un 1-0 en contra. Marcó primero Diego Costa (77’) y Dembélé, en el minuto 90, salvó ‘in extremis’ un punto para el equipo de Valverde.

La victoria llegó en la tercera visita gracias a un gol de Messi, también en la recta final del partido. Y, a partir de ahí, dos derrotas consecutivas: 1-0 la temporada el 21 de noviembre de 2020 y 2-0 el 2 de octubre de 2021.

En el primer KO el ‘verdugo’ del equipo de Ronald Koeman fue Carrasco después de un error entre Piqué y Ter Stegen y, en el segundo, Lemar y Luis Suárez —el exbarcelonista— castigaron al equipo barcelonista, también dirigido por Koeman, con dos tantos en el primer tiempo.