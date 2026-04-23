Una victoria demasiado cara: Lamine Yamal enciende las alarmas

En el fútbol, como en la vida, hay días en los que todo cuesta más de lo habitual. A veces todo se va complicando paulatinamente. En otras ocasiones, sin embargo, desde el primer momento ya hay demasiados síntomas de que tocará sudar sangre para salir adelante.

El Barcelona estuvo a punto de marcar al Celta en los compases iniciales, pero el conjunto gallego respondió instantáneamente obligando a Joan Garcia a realizar un paradón para evitar el tanto visitante; los de Giráldez, que no están luchando por la quinta plaza de la Liga por casualidad, fueron ganando terreno paulatinamente; después se lesionó solo Joao Cancelo; todo ello mientras futbolistas brillantes como Cubarsí, Gavi o Pedri estaban realmente incómodos... Y, cuando Lamine Yamal, el más inspirado de la clase, forzó un penalti tras una gran combinación con Dani Olmo y marcó el gol de la victoria desde los once metros, se lanzó al suelo y pidió el cambio. Y el encuentro se tuvo que detener más de 20 minutos por una emergencia en la grada del Spotify Camp Nou.

Malas sensaciones

Tras dos buenos intentos durante la primera mitad que se marcharon desviados por milímetros, Lamine provocó una pena máxima y no perdonó frente a Radu, pero ni le dio tiempo a celebrarlo. Notó molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda y se dejó caer. Requirió la asistencia de los servicios médicos y pidió el cambio.

Aunque pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie, el genio de Rocafonda ni intentó continuar jugando. Habló con Flick justo después de dejar el ‘verde’ y, después, enfiló el camino de vestuarios claramente contrariado. Las primeras exploraciones determinaron que el canterano sufre una rotura muscular y, por consiguiente, existe lesión. En las próximas horas se someterá a las pertinentes pruebas médicas para determinar el alcance de estos problemas físicos, pero las sensaciones iniciales no fueron buenas. Salvo sorpresa, estará varias semanas de baja y lo tendrá muy complicado para estar en el clásico del próximo 10 de mayo.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina (49 días, concretamente), y aunque el Barça no piensa en el torneo, sino en la salud de su ‘10’, el club catalán no forzará en ningún caso al canterano. Ni, aunque en el triunfo por la mínima ante el Celta en el Estadi, los de Flick recordaran que, a pesar de los recuperados nueve puntos de ventaja respecto al Real Madrid, ganar esta Liga no será empresa sencilla. Que un partido como el de ayer ayude a ponerlo en valor.

Un paso más hacia la Liga

Sin completar, ni por asomo, un partido brillante, el Barça logró una victoria trascendental en su camino hacia el título de la competición doméstica. Mantuvo los nueve puntos de ventaja respecto al Real Madrid y ahora ya solo quedan seis jornadas (esto es, 18 puntos) por disputar. Triunfo fundamental del cuadro culé antes de dos visitas muy complicadas al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y Osasuna en El Sadar. La Liga está cada vez más cerca.