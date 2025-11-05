Víctor Vázquez: "Llevar el nombre del Barça en tu currículum te lo hace todo más fácil"

Víctor Vázquez (Barcelona, 38 años) da sus últimos pasos como futbolista en el FC Santa Coloma de Andorra. Con él, nos citamos en los campos de entrenamiento de la Federación Andorrana de Fútbol. El miércoles se enfrentan en Champions los dos equipos de su vida, el Barça y el Brujas. Charlamos de ello, de su intensa carrera y del proyecto que lleva entre manos.

Vives tus últimos pasos como jugador en el FC Santa Coloma de Andorra, ¿cómo llegas hasta aquí?

Tenía en mente que quería venir a vivir a Andorra. Mi representante Horacio vive aquí hace años. Me puse en contacto con Fede Bessone, que había sido compañero mío en el Barça C y se dio la posibilidad. Tengo todavía esa pasión dentro de mí de seguir compitiendo. Venir a esta liga que no es tan competitiva para gente de nuestra edad era buena opción. El dinero no es problema porque la carrera ya la he hecho. Fede me dijo que encantado de que viniese y aquí llevo año y medio y muy feliz.

Las cosas no fueron mal porque habéis jugado incluso la previa de la Conference este año.

Es la idea del club, jugar competición europea o ganar la liga para estar en Champions. Es complicado porque los equipos se van reforzando mejor y la liga es difícil porque los campos son muy pequeños. Pasamos la primera ronda y caímos en la segunda. Nos cuesta todavía cuando jugamos contra equipos más grandes, pero se están haciendo bien las cosas y nuestra ilusión es llegar algún día a la fase de grupos de Conference.

Llegaste para jugar pero eres el máximo accionista del club. ¿Cómo es eso?

Una historia extraña. Se dio la opción, se nos apareció la Virgen. El expropietario del club, un americano, lo vendía por 60.000 euros. Era una opción muy buena, valoramos todo, gastos, posibilidades y con Toribio, que era jugador y ahora es director deportivo, dimos el paso. Con un grupo inversor de Madrid hicimos el 50-50. El club lo llevo yo porque estoy aquí. Ha salido bien, hemos competido en Conference. Todo lo que hemos ganado en Europa lo hemos invertido en el nuevo proyecto y ahora a ganar la liga para jugar Champions. Sería un orgullo.

¿Cómo se lleva eso de ser presidente y jugador a la vez?

Me considero más directivo, propietario, administrador del club. Tengo la pasión de jugar, pero hay días que es complicado, vienes a entrenar pero tienes otras cosas en la cabeza, estás con compañeros a los que les estás pagando. Es raro, pero los tratos más como compañeros que como trabajadores. Todo el mundo está contento y por eso el club va por este buen camino.

¿Pensando ya en la retirada?

Tengo la espinita de que si salimos campeones, retirarme tras jugar una previa de Champions. Y ya que la juegas, alargarlo un año más, pero la verdad es que cuesta. Aquí los campos no acompañan, son de césped artificial y el cuerpo lleva mucho tute, la rodilla también. Está cerca el adiós, pero si lo puedo compaginar seguiré este año y el que viene. Si veo que hay que dar un paso al lado, pues se dará.

Y luego, ¿entrenador o presidente?

A corto-medio plazo me enfoco en esto. Es un proyecto que me ilusiona. No estoy para uno o dos años. Es cierto que si no va bien y no entras en Europa, te toca poner dinero de tu bolsillo y es más complicado. El proyecto es para cuatro años, queremos ganar ligas y que sea más profesional, que la gente quiera venir a jugar con nosotros. Es cierto, que solo me queda el último nivel de entrenador y me gustaría formar parte de un staff al principio y si de verdad me gusta, poder ser primer entrenador. Sé que es complicado, pero también tengo la opción de ser propietario y entrenador de este club, nunca se sabe.

El Barça

Todo esto empezó en Barcelona. Primero en la Damm y después en la cantera del Barça. ¿Qué te dio La Masia?

Me dio unos valores que no se pueden describir. Como jugador y persona. Vivir en La Masia con gente de todo el mundo te hace crecer muy rápido, madurar muy pronto. Estuve catorce años en la mejor escuela del mundo y creo que toda mi carrera es gracias al Barça. Llevar su nombre en tu currículum te lo hace todo más fácil, cuando sales fuera estás un peldaño por encima. No pude estar todo lo que me hubiese gustado en el primer equipo, pero pasé por todas las categorías.

Jugaste con Messi, Piqué y Cesc muchos años como miembro de la generación del 87.

El sueño de todo niño. Jugar y evolucionar con jugadores de ese nivel. Jugando juntos nos retroalimentamos. El primero en llegar fue Piqué. Luego, Cesc, yo, Marc Valiente, Pedraza, un año después Messi. Creo que la de Iniesta y la nuestra han sido las dos mejores generaciones que ha dado La Masia. Competíamos de lunes a viernes y el fin de semana disfrutábamos porque éramos muy superiores. Estuvimos tres o cuatro años sin perder un partido y eso no le ha pasado a ningún equipo de la cantera del Barça. Pudimos disfrutar del mejor jugador de la historia.

Eso te iba a decir, ¿cómo era jugar con Messi?

Desde que llegó tenía algo que no teníamos el resto. Éramos jugadores con mucho talento, con un nivel de inteligencia alto en el juego, pero llegó él y lo cambió todo. La forma que tenía de conducir la pelota, de ver el juego, la rapidez mental con y sin balón. Nos hizo mejores a todos, nos dio un plus y pudimos disfrutar de él muchos años.

Creo que tenía piques sanos con él.

Con él, y con Pedraza y con Piqué. Todos marcábamos muchos goles. Yo jugaba de delantero y marcaba muchos. Era un pique amistoso, nos retroalimentábamos. En un partido Messi marcaba seis goles y yo tres, en el siguiente yo hacía siete y él cuatro… Era una competición muy bonita que nos hizo mejorar.

Uno de los equipos de la cantera del Barça en los que jugó Víctor Vázquez, el segundo abajo por la derecha / SPORT

¿Ya veías entonces que iba a ser el mejor jugador de la historia?

Desde el primer minuto que lo vimos entrenar. Con Rodolfo Borrell y Ursicinio López cuando vimos como tocaba el primer balón, ya vimos que era diferente. Cuando se empezó a soltar, ya vimos que era de otro planeta. Ha sido algo especial y creo que nadie va a poder llegar a ser Messi en el mundo del fútbol.

Debutaste en el primer equipo con Rijkaard contra el Recreativo. ¿Qué recuerdos tienes?

Venía haciéndolo muy bien en el filial con Quique Costas y me dio la oportunidad. Jugué diez minutos o un cuarto de hora y es una sensación increíble, estás jugando con ídolos, aquel día la delantera éramos Bojan, Eto’o y Víctor Vázquez. Nervios, ilusión… Debutar para alguien que está en la cantera desde los once años es algo increíble.

Luego jugaste dos partidos de Champions con Guardiola. Con gol contra el Rubin Kazan.

El primero fue como más amistoso porque jugábamos casi todos los del filial porque el Barça ya estaba clasificado. Perdimos contra el Shaktar en casa y fue un partido más descafeinado. El segundo fue más especial. Salí del banquillo, marqué un gol en el Camp Nou, el abrazo con Messi en una foto que siempre sale. Esa sensación fue de que ya lo había logrado todo. Mi momento más importante en el Barça junto a los ascensos con el filial con Guardiola y Luis Enrique.

Víctor Vázquez celebra el gol que marcó con el Barça junto a Messi y Adriano / Emami East Bengal

En tu palmarés tienes dos Champions.

Mis amigos del barrio siempre están con esta broma, me dicen que tengo dos Champions y muchos otros jugadores no tienen ninguna. Es cierto que las tengo porque jugué, pero si te soy sincero no las siento mías, no me siento partícipe de eso al cien por cien. Para mí es más importante la oportunidad que me dio Guardiola después de una lesión, volver de ella y poder jugar con el primer equipo otra vez.

Fuiste entrenado en el filial por Guardiola y Luis Enrique. Nada mal.

Nos ayudaron a ser profesionales, a saber gestionar más las cosas tanto dentro como fuera del campo. No hay otro gestor como Guardiola en el mundo del fútbol. Siempre tiene las palabras correctas, siempre sabe cuando animar, cuando toca mano dura. Te da los detalles de cada partido. Luis Enrique fue muy directo al tema físico, hubo un cambio. Eso me vino muy bien para cuando fui al Brujas, que era un fútbol más físico. Dos fenómenos que lo han ganado todo y lo van a seguir ganando todo. Siempre les voy a estar agradecido porque cuando me lesioné, se me renovó el contrato gracias a ellos dos.

Mucha gente dice que tenías unas condiciones impresionantes. ¿Podrías haber llegado a más en el Barça?

Siempre te queda algo. Me tragué todas las categorías, incluso el Barça C. Fue un año muy duro, juegas en tercera, los campos eran un desastre, muchos de tierra. La sensación es que no sé si fue buena o mala suerte, al final mi carrera ha sido increíble, pero siempre me ha quedado la espina de haber podido estar una temporada entera en el primer equipo. Y más con Pep Guardiola. Se me ofreció estar un año más, a caballo entre el filial y el primer equipo, pero llevaba ya cuatro años en el filial y veía que el tren había pasado. En el primer equipo estaban Xavi y Iniesta, que eran los mejores, Busquets, Thiago, Jonathan Dos Santos. Me senté con mi representante y con las opciones que teníamos vi que la del Brujas era la mejor. Quería sentirme importante y competir por títulos.

El Brujas

Del Barça al Brujas. Cinco temporadas

Quería demostrar quien era. Víctor Vázquez era importante en la cantera pero siempre llevaba en la mochila la comparación con Messi. Él estaba por encima de todos. Quería ser yo y hacer una carrera. Salir fuera fue un acierto, al final fui elegido un año mejor jugador de la liga belga, gané títulos, fui el máximo asistente. Me sentí realizado con lo que estaba haciendo. El primer año me costó, cambio de clima, de idioma, de fútbol, estar lejos de la familia. Te haces hombre, futbolista profesional. Para mí Brujas es casa. Es Barcelona y Brujas.

173 partidos y 25 goles. Liga y Copa. Se acuerdan de ti en Brujas.

Marcamos una época. Venía el club de una muy mala época. Era un equipo físico, que no jugaba a nada y con los entrenadores y jugadores que fueron viniendo cambiamos esa ideología, éramos un estilo Barça, nos daba igual encajar dos goles porque queríamos meter cuatro. Hacíamos un fútbol muy atractivo y yo salí muy beneficiado. Me quería comer Brujas, ganar la Europa League. La gente me aprecia y yo a ellos. Fueron los cinco mejores años de mi carrera, me gustaría volver a trabajar allí.

Víctor Vazquez ha jugado la previa de la Champions con el Brujas / EFE

Te diste cuenta que hay vida más allá del Barça.

Por supuesto. La gente se centra en quedarse en España y tendría que mirar más fuera. Hay muchos futbolistas triunfando fuera. Es mejor tener una gran carrera fuera que no una digna en España.

Barça y Brujas se enfrentan el miércoles. ¿Corazón dividido?

Lo es. El Brujas me ha dado mucho, mi hijo nació allí. Tira más de donde vienes, donde has crecido, pero me gustaría un empate y que el Brujas saliese orgulloso del partido que ha hecho contra el mejor equipo del mundo. La diferencia es grande y espero que en ningún caso haya una goleada, sabiendo que el Brujas va a competir porque siempre compite.

¿Qué se va a encontrar el Barça en Brujas?

Un ambiente muy bueno. Es una afición que aprieta, que anima mucho al equipo pero siempre con respeto. Si el partido se pone de cara para el Brujas, al Barça le costará remontar. Habrá una gran atmósfera. Me encantaría estar en el estadio pero no va a poder ser porque tenemos partido aquí.

¿Cómo ves al Barça?

Desde la llegada de Flick ha habido un cambio importante. Su llegada ha sido muy buena para los jóvenes. No se creen de más, lo están haciendo muy bien. Será complicado igualar la temporada pasada, pero están en el camino. En Can Barça hay que ganarlo todo. Es difícil, pero si las lesiones no juegan una mala pasada, van a competir por todo.

Y con mucha cantera.

Es un orgullo. Hay otra generación muy buena, de las que van a marcar época. Flick tiene parte de culpa. Con Xavi ya subieron algunos y él les ha dado continuidad. Cubarsí, Lamine, Balde, Casadó… La base siempre tiene que ser La Masia para que la gente de abajo tenga esa motivación de poder llegar al primer equipo.

¿Qué me dice de Lamine?

No es normal todo lo que ha hecho en estos tres años, llegar con quince años. Messi llegó más tarde pero explotó más rápido. Creo que no va a llegar al nivel de Messi porque nadie va a llegar, pero que lo tiene todo para llegar a ser el mejor jugador de esta época, cien por cien. Está Mbappé, pero si tiene la cabeza centrada, le quedan dieciséis años de buen fútbol, imagina si puede hacer cosas tanto individuales como colectivas.

Antes de acabar y volviendo a tu carrera. Tras el Brujas, México, MLS, India…

Me deja unas experiencias increíbles, de idiomas, de haber vivido en ciudades que jamás hubiese imaginado. Cuando vi que tenía que salir de Brujas, tenía la ilusión de jugar en la MLS. Pude ir antes, pero quería jugar Champions con el Brujas y ganar la Liga. Fui antes a México y luego pude ir a Toronto. Todas las decisiones que he tomado han sido buenas. Mis etapas en Brujas y en la MLS han sido las dos mejores. La MLS, quitando las tres o cuatro grandes ligas de Europa, es la mejor. A nivel de infraestructura, de organización. Los salarios no son los mismos, pero en el fútbol no todo es dinero. Yo hace años que no juego por dinero, juego por pasión, por todo lo que me da.