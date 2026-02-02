Víctor Valverde: "Es de admirar la historia de Raphinha en el Barça, ha callado muchas bocas"

Víctor Valverde (Figueres, 26 de diciembre de 2001) aterrizó en Albacete el pasado verano para vivir su primera etapa en el fútbol profesional después de pasar por siete clubes entre Primera y Tercera RFEF. Lo que no se imaginaba es que iba a ser partícipe de una noche mágica: la victoria del 'Alba' por 3-2 al Real Madrid en los octavos de la Copa del Rey. En SPORT, el extremo catalán repasa aquella gesta y cómo afronta el duelo contra el Barça.

¿Qué tal en tu primera etapa en el fútbol profesional?

Con ganas e ilusión. La primera vuelta fue difícil, porque nada más empezar tuve una pequeña lesión. Cuando me pude recuperar me enganchó con otra que duró dos meses, así que me dio rabia e impotencia. El club, el vestuario y la afición me han animado y, aunque lo he pasado mal, me ha servido de aprendizaje.

Aun así, te has consolidado como titular. ¿Te marcas un objetivo?

No me quiero marcar uno, pero sí que me gustaría seguir siendo un puñal en los partidos, generar peligro y ayudar al equipo. A nivel colectivo, me gustaría luchar por el playoff, el equipo puede hacerlo.

Muchos entrenadores han explicado que la Copa no está hecha para los clubes de Segunda. ¿Por qué el Albacete le ha dado importancia?

El míster, en la primera ronda, nos dijo que quería ganar la Copa. Te puedes reír, pensar que es imposible, pero te indica la ambición que tenemos. Es un sueño jugar contra el Barça, pero visto lo que hemos logrado vamos a afrontar el partido como una oportunidad de llegar a semifinales, de seguir haciendo historia.

Arbeloa dejó en Madrid a diez titulares. ¿Os subestimaron?

No se puede subestimar a nadie, menos al Albacete, que es un club profesional y con 16.000 personas apretando. Está claro que para las estrellas es más agradable ir al campo del Bayern que al Belmonte, pero un profesional tiene que jugar todos los partidos, respetar al rival. Si hay algún jugador que se quisiera borrar debe estar arrepentido, porque han perdido la oportunidad de ganar un título.

Contra el Madrid no jugaste. ¿Te queda esa espina?

Cuando acabó el partido estaba superfeliz de ver cómo estaba la afición, mis compañeros, el poder hacer historia en el Albacete. Después, en casa con mis padres, sí que tenía esa espinita de no haber podido participar contra el Madrid, pero son cosas que pasan.

Dejar a los dos grandes por el camino la misma edición es muy difícil.

También era prácticamente imposible eliminar al Celta y al Madrid. ¿Por qué no soñar con ello? Vamos a intentarlo hasta el final. No vamos a salir al partido solo a disfrutar, también a luchar e intentar hacer historia.

Eres catalán, de Figueres. ¿El del Barça es el partido de tu vida?

Cuando estás en el fútbol profesional te mides siempre a equipos históricos a los que te hace ilusión enfrentarte. Pero el Barça es una pasada. He ido bastantes veces al Camp Nou, casi todos mis amigos son del Barça, es el equipo que mejor juega al fútbol y lo está haciendo con mucha gente de la casa. Es el partido más especial de mi vida.

Como bien dices, muchos jugadores de La Masia están en el primer equipo. ¿Has coincidido con alguno?

Contra Eric Garcia he jugado bastante, es de mi edad. También coincidí con Pau Víctor o Fermín. Desde pequeños se veía que eran diferentes. Tenían unas cualidades espectaculares que están demostrando ahora. Es bueno que pase esto para que todos los clubes de España vean que es importante buscar en la cantera.

Futbolistas del Racing explicaron que muchos amigos les habían pedido entradas para ver al Barça. ¿Te ha pasado?

Me pasó más contra el Madrid. Entiendo a toda esta gente, te hace ilusión ver a tu amigo jugar contra los grandes. Ahora es muy fácil subirse al carro y venir a verme contra el Barça, pero le voy a dar las entradas a los que me han apoyado cuando estaba en Tercera o Segunda RFEF. Esos son los que se merecen disfrutar de esto conmigo.

El Barça es uno de los mejores equipos de Europa. ¿Hay algún futbolista que te llame la atención?

Mi jugador favorito es Lamine, pero me gusta la historia de Raphinha, no solo por lo bueno que es, sino por la capacidad mental que ha tenido para superar ese primer año en el Barça, en el que le caían muchas críticas, la gente no le valoraba, no le salían las cosas... Es de admirar cómo ha revertido la situación. La gente también tiene que aprender a no matar a ningún jugador porque no le salen las cosas, esto es un proceso. Ha callado muchas bocas.

Solo cuatro clubes de Segunda han llegado a la final de la Copa. ¿Te vislumbras en La Cartuja?

Si no piensas en grande no vas a poder hacer nada. Es muy difícil, pero confiamos en nosotros y yo sí que me lo imagino. Cuando me lo has dicho se me ha puesto la piel de gallina, el imaginarme allí, jugar la final, con todo Albacete detrás de nosotros animando. Sería una pasada, un sueño, pero primero hay que ganar al Barça.