Víctor Valdés (43 años) sobre la burbuja en la que viven los futbolistas: "Nos lo dan todo, nos alaban y te sientes cómodo en cualquier sitio"

Para muchos el debate sobre quién es el mejor portero de la historia del FC Barcelona no tiene discusión y ponen a Víctor Valdés por encima de cualquier otro guardameta, como Ramallets, Zubizarreta o Ter Stegen.

No obstante, su salida del club fue fría y se marchó después de romperse los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en dirección al Manchester United, no sin antes esta unos meses sin equipo tras la finalización del contrato con el club catalán. Tras ello, una cesión al Standard Lieja y un traspaso sin coste al Middlesbrough, antes de colgar los guantes en 2017.

Su etapa como entrenador no ha tenido nada que ver con sus éxitos bajo los palos del Camp Nou y no ha llegado a consolidarse en ninguno de los clubes en los que ha estado: los juveniles del Moratalaz, el Juvenil A del Barça, el UA Horta y el Real Ávila, donde tan solo duró 26 días en el cargo.

Víctor Valdés, con Joan Farias, el día de su presentación como técnico del Real Ávila / Real Ávila

Antes de dejar el fútbol sobre el césped, en 2015, Valdés concedió una entrevista al periodista colombiano Marlon Becerra, de RCN, en la que abrió su corazón y se sinceró acerca de una vida que estaba cerca de terminar y con ella, todos los beneficios y facilidades que conlleva estar en la élite del fútbol profesional.

"Vivimos una vida irreal", apuntaba el portero, "una vida en la que nos lo dan todo hecho, todo sencillo, te alaban, te sientes cómodo en cualquier sitio".

La lesión en la rodilla que le dejó en dique seco varios meses le permitió parar y alejar la mirada de la rueda sinfín que arrolla a los jugadores de primer nivel y que muchas veces provoca que pierdan la perspectiva de la 'vida real' del resto de la sociedad: "Yo no seré nunca más una superestrella. Porque yo he estado ahí", explicaba en aquella época, sabedor que se había terminado su mejor etapa.

Sin embargo, no renegaba de esa vida más pausada y sin la vorágine de disputar un partido cada tres días: "A mí la lesión me hizo volver a la vida real, de donde venimos. Yo ya recuerdo que vengo de Augsburgo, recuerdo esos tres meses (donde hizo parte de la recuperación de su lesión). Vengo de comprarme mi billete de tranvía, de ir con unas muletas con mi música y solo. Y eso no me lo quitará nadie", indicaba.

Valdés siempre fue un jugador diferente y poco propenso a los focos y la atención mediática, algo que le resultó completamente imposible durante su etapa en el FC Barcelona.