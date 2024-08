Victor Roque quiere ir al Betis, pero el acuerdo con el Barça es muy complicado

El futuro de Vitor Roque no tiene pinta de cerrarse de forma inminente. El Barça ha acelerado para intentar definir ya su marcha y convocó a Betis y Sporting de Lisboa con el objetivo de cerrar ya un acuerdo entre todas las partes, pero los deseos del jugador y del club blaugrana no convergen por ahora y el tema se ha enquistado. El Barça prioriza una venta, algo a lo que estaba dispuesto a asumir el Sporting de Lisboa, pero el futbolista parece que prioriza salir hacia el Betis, club que ahora no puede entrar en este tipo de negociación porque no tiene límite salarial. El club verdiblanco y el Barça han abordado varias fórmulas para intentar llegar a un acuerdo y es complicado.

La intención de la dirección deportiva del Barça era cerrar ya una venta hacia el Sporting de Lisboa. Deco estuvo en Portugal el viernes pasado avanzando en esta opción y el director deportivo del Sporting, Hugo Viana, se desplazó hasta Barcelona para hablar con el jugador e intentar llegar a un entente. No fue posible porque el delantero quería escuchar al Betis y alguna otra opción que baraja su agente, André Cury, y no tienen prisa por firmar nada. La prioridad pasa por seguir en España pero difícilmente será a través de una venta.

El Barça, viendo la actitud de Vitor Roque, se ha vuelto a reunir con los dirigentes verdiblancos para encontrar una vía imaginativa que deje satisfecha a las dos partes. Los andaluces ya han dejado claro que este verano no pueden abonar cantidad alguna y recordaron que el año pasado ya tuvieron muchas dificultades para poder inscribir a Abde en el último día de mercado. Es por ello que desean un acuerdo más a largo plazo con el OK del club blaugrana.

La propuesta pasaba por una cesión de uno o dos años, pero con una opción de compra obligatoria del 50 por ciento de los derechos del jugador por una cantidad algo por encima de los 15 millones de euros. El objetivo es que Vitor Roque pueda rendir en el Betis y se vaya a una venta del jugador tal y como ya se hizo en el pasado con Emerson Royal o este verano con Chadi Riad. Los verdiblancos han recordado que todo este tipo de operaciones han acabado generando buenos beneficios a los dos clubs y esperan que las buenas relaciones entre ambos acaben fructificando también en el acuerdo por Vitor Roque. El Barça está analizando los escenarios y responderá en breve.

El Sporting de Lisboa sí estaba dispuesto a pagar ahora 20 millones de euros por el futbolista más unos variables de unos 12 millones de euros más -algunos de obligado cumplimiento-. El Barça veía la opción de recuperar el dinero invertido por Vitor Roque con más facilidad pero el jugador, por ahora, no ve clara esta opción deportiva aunque puede pasar de todo.

El entorno de Vitor Roque también había ofrecido al futbolista a la Real Sociedad y al Villarreal, pero no han dado un paso al frente hasta ahora y es poco probable que reaccionen tal y como está de avanzado el mercado. Vitor Roque ya no se entrenó con el resto de sus compañeros a la espera de que haya un acuerdo para su salida. El futbolista está 'tocado' por toda la situación que está viviendo y quiere pasar página lo antes posible para demostrar su valía.