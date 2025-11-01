Víctor Rodríguez, ex del Getafe, recuerda la polémica broma del Barça en Halloween: "Escuché ruidos y gritos"

Diez años han pasado desde una de las imágenes más recordadas de la Liga española en la última década. El 31 de octubre de 2015, tras la victoria del FC Barcelona ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, varios jugadores blaugranas irrumpieron disfrazados en la rueda de prensa de Víctor Rodríguez, en plena celebración de Halloween.

Aquella escena, grabada por las cámaras y difundida en redes sociales, desató la polémica: “Estaba en rueda de prensa cuando empecé a escuchar gritos y ruidos extraños. De repente entró un grupo disfrazado chillando. En ese momento sentí miedo y desconcierto”, recordó Rodríguez en declaraciones a Radio Marca.

Una broma 'terrorífica'

El entonces jugador azulón explicó que, al percatarse de que se trataba de futbolistas del Barça, decidió no continuar con la rueda de prensa. “Rápidamente reconocí las voces y entendí que era una broma, pero me pareció que no era el momento. Veníamos de perder y sentí que se me faltaba al respeto”, apuntó.

El episodio generó malestar en el vestuario del Getafe, y desde el propio Barcelona se pidió disculpas de forma inmediata. “Recibí una llamada de Andrés Iniesta, que era el capitán. Me transmitió que no era su intención dar una imagen irrespetuosa. Fue un gesto que siempre agradecí”, explicó el exfutbolista.

Con el paso del tiempo, el protagonista de aquella situación ha aprendido a relativizar el incidente. “Durante la semana siguiente la tensión se rebajó y todo quedó en una anécdota. En ese momento me molestó, pero ahora lo cuento con una sonrisa. Incluso se lo enseño a mi hija”, confesó Rodríguez.

Técnico de la sub-13

Actualmente, el exjugador forma parte del cuerpo técnico del FC Barcelona en las categorías inferiores, donde entrena al equipo sub-13. “A veces los chicos buscan mi nombre y encuentran ese vídeo. Se ríen mucho, y terminamos hablando de lo que pasó. Es curioso cómo una broma de hace diez años sigue viva”, comentó.

Aquella escena, protagonizada por Gerard Piqué y Dani Alves, entre otros, permanece en el recuerdo.