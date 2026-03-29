Víctor Pardo, el chef de La Bonaigua que debutó con el Barça y ahora le da de comer: "Pedri es una gozada"

Respeto por la cocina de la abuela e innovación con todo lo que absorvió en cunas de la gastronomía mundial como El Celler de Can Roca o en Quique Dacosta. La Bonaigua es el restaurante de herencia familiar que regenta Víctor Pardo, uno de los jóvenes chefs del panorama internacional que dominan la escena en la zona de Barcelona y cercanías.

Hace algo más de una década este enclave de Sant Just Desvern aún servía menús. Tenía un espacio de bar y una sala donde su madre y su abuela llegaban a servir hasta 140 tiquets diarios. Actualmente, el concepto ha cambiado de forma radical. Aunque hay recetas, como la de los caracoles a la llauna, que siguen intactas.

Creció entre fogones

Víctor creció entre las paredes de La Bonaigua. Él quería ser futbolista. De hecho, mantuvo ese sueño inamovible hasta el último año de juvenil. "Yo estaba en la Damm y Rodolfo Borrell me llamó para hacerme ficha con el Barça y disputar el Mundialito sub'17 en Toledo y Albacete. Era el año 2008. Debutar con la camiseta de mi equipo fue una pasada, algo que nunca olvidaré". En esa generación pudo compartir vestuario con Marc Bartra, Tello, Oriol Romeu o Carlas Planas.

Pardo, durante un servicio en su cocina / Dani Barbeito

Luego ficharía por el juvenil del Albacete e incluso llegó a entrenar con el primer equipo por aquel entonces dirigido por un ilustre como David Vidal. "Estaba en el mejor momento de mi carrera. Pero sufrí una pubalgia crónica. No me adapté del todo a Albacete, lejos de mi familia, y volví a Barcelona. Jugué en el Turó de la Peira o en el Barceloneta, pero poco a poco el sueño se fue apagando".

Cocina en vena

Pardo siempre tuvo la llama de la cocina dentro. "En Albacete me cocinaba yo, siempre me ha gustado. Tras ver que no podría dedicarme al fútbol decidí bolcarme en esto". Antes hico una breve incursión en la carrera de psicología. "No me gustó y empecé a estudiar cocina en el CETT. Tuve la oportunidad de formarme en algunos de los mejores restaurantes del mundo como El Celler de Can Roca o Quique Dacosta".

Hasta que volvió a casa. Su padre le propuso entrar en la cocina, al poco ya estaba al mando de las operaciones de La Bonaigua. Y poco a poco fue dándole una vuelta a todo. "Primero combinábamos menú y carta, pero luego pasamos a hacer solo carta. Quería ofrecer un producto de calidad y el menú no era sostenible".

Pardo muestra el arroz con carabineros de La Bonaigua / Dani Barbeito

En este rincón de Sant Joan Despí podemos encontrar tapas tradicionales de la cocina española y catalana como caracoles, bravas, croquetas o cocochas. Luego el plato estrella es el arroz. El de carabineros es uno de los emblemas del local. También sale mucho el chuletón y el pescado a la brasa.

Alimentando a parte del vestuario del Barça

Víctor ha pasado de cumplir el sueño de vestir la camiseta del Barça a dar de comer a buena parte del vestuario. Es habitual que se dejen caer Pedri, Ferran, Fermín o incluso Lamine. Precisamente una de las mejores anécdotas recientes del local fue con el de Rocafonda como protagonista.

"Vinieron Lamine y Jorge Mendes con otras personas al reservado. Y de golpe una multitud de cámaras y periodistas se agolparon en la puerta. Fue una locura, aluciné con el circo que se montó", asegura Víctor para SPORT.

Víctor Pardo posa en la entrada de La Bonaigua / Dani Barbeito

También es una de las mecas de Laporta, Masip o Deco. "Se sienten muy cómodos en casa. Tienen privacidad y aquí la verdad que les tratamos como cualquier otro cliente y eso se agradece. Y para mí, como culé de cuna que soy, es una gozada".

"Pedri es una grandísima persona. Siempre tiene buenas palabras para todos, nunca una mala cara. Es educado y viene con sus padres y te das cuenta de dónde le vienen los valores. Laporta es un crack, nos llevamos muy bien. Siempre tiene una sonrisa para todo el mundo", explica Pardo.

En familia

Hace unos años reformó la cocina y la sala por completo. En toda esta metamorfosis ha tenido mucho que ver su pareja, Antonella, a la que conoció, precisamente, entre fogones en Quique Dacosta. El restaurante no ha perdido el espíritu familiar, puesto que su padre David es quien recibe a los comensales y su madre Sonia es la jefa de sala. Mejor rodeado, imposible.

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Además, hace un par de años Pardo también arrancó otro proyecto, Can Ugal, que se ha convertido en una referencia en la Ciudad Condal. Está en Les Corts y en su momento se viralizó por ser el primer restaurante al que acudió Flick como entrenador del Barça.