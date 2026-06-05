Victor Osimhen, ofrecido a un Barça que solo tiene ojos para Julián

Son días de relativa intensidad en los despachos del Barça. Aunque buena parte de la atención está puesta en el viaje que están realizando Deco y Bojan Krkic por Corea del Sur junto a los Barça Legends, lo cierto es que a estas alturas del mercado gran parte de los movimientos ya pueden gestionarse a distancia. La planificación deportiva está avanzada desde hace semanas y la dirección deportiva continúa trabajando a destajo, aunque sea a miles de kilómetros de la Ciutat Esportiva.

En este contexto, según ha podido saber SPORT, el nombre de Victor Osimhen ha aparecido en las últimas horas en el entorno azulgrana. El delantero nigeriano del Galatasaray ha sido ofrecido al Barça a través de terceras personas, en una muestra más del interés que sigue despertando el proyecto azulgrana entre algunos de los futbolistas más cotizados del panorama internacional.

Sin embargo, pese al enorme nivel del internacional nigeriano, el Barça no contempla en absoluto su incorporación como una opción prioritaria para reforzar la delantera. En el club valoran sus condiciones y son plenamente conscientes de que se trata de un gran delantero centro en el mercado, pero la hoja de ruta marcada por Deco desde hace meses sigue siendo exactamente la misma. Por mucho que en SPORT insistamos una y otra vez con el nombre de Julián, no es por capricho. En el Barça siguen convencidos de que es el objetivo prioritario para reforzar la delantera y, lo más importante, creen que la operación es viable.

Ofrecido y poco más

Se trata, en cualquier caso, de uno de esos movimientos habituales que se producen durante el mercado, especialmente cuando se acerca el momento decisivo de las grandes operaciones. Distintas figuras vinculadas a jugadores, agencias o entornos profesionales acostumbran a trasladar oportunidades a diferentes responsables y departamentos de los clubes para sondear escenarios y medir intereses.

Osimhen, de 27 años, viene de completar una temporada de gran nivel en Turquía. El delantero disputó 33 partidos oficiales con el Galatasaray, firmando 22 goles y 7 asistencias entre todas las competiciones, siendo la referencia ofensiva del equipo turco durante toda la campaña. El nigeriano tiene un valor de mercado cercano a los 75 millones de euros y el pasado verano firmó con el Galatasaray hasta 2029 después de que el club turco desembolsara precisamente esa misma cantidad para hacerse con sus derechos procedente del Nápoles.

La prioridad es y será Julián Álvarez

A día de hoy, el gran objetivo azulgrana para reforzar el ataque continúa siendo Julián Álvarez. En el Barça asumen que el Atlético de Madrid pondrá todas las dificultades posibles y no han pasado desapercibidos algunos mensajes publicados desde el entorno rojiblanco, incluidos guiños y bromas en redes sociales sobre la operación. Pese a ello, en el Camp Nou mantienen la calma y consideran que todas las conversaciones mantenidas hasta la fecha entran dentro de la absoluta normalidad del mercado. Por ahora el Barça ha considerado oportuno dar unos días de tregua para calmar el asunto y ver como evoluciona más adelante.

La entidad azulgrana entiende que cuando un futbolista muestra interés por vestir una camiseta tan atractiva como la del Barça es lógico que existan contactos, intercambios de impresiones y movimientos entre representantes y personas implicadas en una posible negociación. Por eso no contemplan ningún cambio de estrategia. Solo un giro absolutamente inesperado en la operación de Julián Álvarez abriría la puerta a estudiar alternativas como la de Osimhen, algo que parece extremadamente improbable por no decir imposible.

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Mientras tanto, el mensaje interno sigue siendo el mismo. El Barça ha recibido numerosos ofrecimientos durante las últimas semanas, agradece el interés de futbolistas de primer nivel por incorporarse al proyecto de Hansi Flick, pero tiene muy claro cuál es su plan. Deco lleva meses trabajando sobre una hoja de ruta perfectamente definida y la intención es ejecutarla con la máxima rapidez posible, tal y como ya sucedió con otras operaciones consideradas prioritarias dentro de la planificación deportiva.