Víctor Navarro: "Gracias a la Kings League, los jugadores del Barça me conocen"

Víctor Navarro atendió a SPORT para repasar la situación actual del periodismo convencional y digital. Con mucha presencia en las redes sociales, también analizó la influencia que estas tienen sobre los medios. Como periodista deportivo en COPE siguiendo la actualidad del FC Barcelona y presentador de contenidos audiovisuales para la Kings League, Jijantes e Ibai, ha vivido en primera persona el 'boom' de la competición y Twitch.

Eres uno de los periodistas más conocidos del momento, ¿cuándo empezaste a darte cuenta?

No sé si eso es cierto o no, hay muchos y no sé si es bueno o malo ser 'conocido'. Lo que mejor llevo es que me consideren buen compañero, buen periodista. Es lo que más me importa. ¿Cuándo? Con Gerard en Jijantes. Fue de las primeras veces que dije, 'ostia', la gente te mira por la calle, te para, te pide fotos y luego ya el boom del año pasado. Supongo que tras el primer Balón de Oro con Ibai y todo lo de la Kings League, que marcó muchísimo la verdad.

¿En qué crees que te ha ayudado tu participación en la Kings League?

Creo que me ha ayudado como periodista. Por ejemplo, que jugadores que antes no sabían quién era y nunca lo habrían sabido, como la ven, me conocen. En la Rúa del Barça, me sorprendió mucho que Pedri y Araujo dijeran "Navarro, ahí está". Estaban ellos 'sorprendidos' de verme. Aluciné completamente al ver que me señalaban. Y luego me he encontrado a jugadores y he podido charlar con ellos sabiendo que me habían reconocido gracias a la Kings. Eso no habría pasado, porque hoy en día no hay esa cercanía.

Estas han sido, además del trabajo duro, un poco las claves, ¿no?

Sí, luego también con Ibai, los balones de oro y la alfombra roja de La Velada. Todo ha ido sumando. Cuando empezaba en COPE siempre estaba en la calle y ponía muchos tuits. Gerard Romero me vio y me dijo si quería entrar en su canal de Twitch. Entonces tenía 200 o 300 personas. Fue la primera vez que entré y, desde aquello, todo ha venido seguido. De allí Ibai me dijo que quería mandarme al Balón de Oro, después la Kings League, la oportunidad de hacer la Velada del Año y repetir el Balón de Oro. En los últimos dos años todo ha ido rodado. No sé por qué, pero ha salido así.

¿Cómo lo compaginas todo?

Una locura. Sí que en algún momento lo pasé mal. Bueno, nada malo, al revés. Había días que empezaba por la mañana e iba encadenando medios hasta la medianoche. La ventaja es que estás en esos sitios y que tienes trabajo. Y encima más de uno y eso es bueno porque hoy en día está muy complicada la profesión. Pero sí, sobre todo el año pasado, hubo momentos en que rozó el decir "en algún momento tengo que frenar".

Todo ello junto al 'periodismo de noche', ¿no?

Sí bueno, de salir algún día de fiesta y colgarlo en redes. A mí me hace gracia. Seguimos un partido amistoso del Barça en México desde la discoteca o pusieron el himno en una celebración y lo colgué. Y esto a la gente le gusta. Ir comentando y a partir de ahí, fue como que sigue la noche, este chico también está pendiente de lo que pasa de noche y se ha quedado esa. No sé si es una fama buena o mala, pero se ha quedado esa fama. Es básicamente por compartir lo que pasa con la gente.

¿Cómo de importante son las redes sociales en el periodismo actual?

Casi se están convirtiendo en vitales, aunque creo que todavía no llegan a serlo. En 'nuestro periodismo', seguir al Barça y en lo deportivo se está convirtiendo casi en vital. Y eso creo que no es bueno. Quiero decirte, le acercas a la gente la información, de manera gratis, rápido y al momento, pero creo que no es bueno porque al final todos acabamos en una locura colectiva. Todo hay que comentarlo y es verdad que a veces no pausamos, no reflexionamos. Todo es muy instantáneo y a veces nosotros mismos acabamos agobiados. Crea que todos estemos enganchados permanentemente.

¿Entrevistador o entrevistado? ¿Con qué te quedas?

Prefiero entrevistar, preguntar y escuchar porque soy muy curioso. Me gusta que me cuenten. De hecho, muchas veces me pone nervioso o me pongo tímido cuando me preguntan algo de mi vida, me da un poco de vergüenza. Nunca pensé si haría radio o que, pero creía que no valía para televisión. Y ahora Twitch no lo veo como tal, pero realmente es la 'tele' de ahora.

¿Dónde te ves en los próximos años?

De verdad, no lo sé. Porque cuando empecé no pensé a que acabaría en la cadena COPE, de hecho, creía que iba para informativos, estaba en informativos, no me imaginaba que seguiría la actualidad del Barça. Pero todo fue muy rodado. Y aquí estoy de momento. No me lo planteo porque tampoco nunca imaginé que Gerard Piqué gritaría mi apellido en la sala de prensa del Camp Nou.

¿Ese fue 'El Momento'?

Ese fue el momento más bestia, porque gritó eso en la final del Camp Nou. Y fue el cambio más radical que he tenido en mi vida. Salí de fiesta esos días y fue una 'locura', me encerré en el baño porque era una 'locura'. Era el fenómeno King's, acababa de estallar todo y allí flipé.

¿Algún proyecto que tengas en mente?

Me gustaría hacer entrevistas en el coche. Hacer un programa de recoger a gente en el aeropuerto con una furgoneta. Por ejemplo, alguien que regrese del Erasmus, ir con familia, pareja y que nos cuenten. Estamos mirando si el proyecto se puede hacer. Me están ayudando con ello. Ojalá saliera.

¿Qué diferencia hay entre un medio más convencional como COPE u otros digitales en Twitch?

La diferencia sería un poco el contexto, el lenguaje que puedes usar. No sé cómo definirlo. Quizás la manera de comunicar es la misma, o lo intento, pero en la radio lo tienes que explicar en un minuto. Entonces usas palabras muy concretas. No es tiempo indefinido. En Twitch puedes explayarte un poco más y hacer alguna broma.