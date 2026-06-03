Víctor Muñoz, opción del Newcastle para sustituir a Gordon

Con el fichaje ya oficializado de Anthony Gordon procedente del Newcastle United, el FC Barcelona ha cerrado el capítulo del extremo izquierdo de cara al mercado de verano. La llegada del inglés alivia la presión sobre Lamine Yamal y Raphinha, especialmente tras las dudas con el pago de la cláusula de Marcus Rashford y las incógnitas alrededor de otras opciones como Bardghji.

Víctor Muñoz, extremo de Osasuna / EFE/Jesus Diges / EFE

En este contexto, uno de los nombres que más había sonado para reforzar el ataque culé era el del joven Víctor Muñoz, viejo conocido de la cantera blaugrana. Sin embargo, su vinculación contractual con el Real Madrid hacía muy complicada su llegada definitiva al Spotify Camp Nou.

El Newcastle busca sustituto de Gordon

Tras perder a su delantero estrella, las 'Urracas' se han movido rápido en el mercado. Según el periodista de 'El Chiringuito', José Álvarez, el Newcastle United habría presentado una oferta formal de 35 millones de euros más variables (que se acercaría a los 40 millones de la cláusula de rescisión del jugador). La propuesta económica al futbolista sería "muy jugosa" y le garantizaría un rol protagonista en el equipo tras la salida del '10' inglés. El jugador, por su parte, estaría dispuesto a aceptar y dar el salto a la Premier League.

Víctor Muñoz y Pedri disputan un balón / Alejandro Garcia / EFE

Víctor Muñoz destaca por ser un extremo eléctrico, regateador explosivo con ambos pies y muy versátil. Puede actuar como extremo en ambas bandas o incluso como segundo delantero. Su temporada 2025/26 en Osasuna ha sido notable: ha disputado 36 partidos, sumando 7 goles y 5 asistencias en poco más de 2700 minutos.

Tras una gran campaña en el Real Madrid Castilla y debutar con el primer equipo blanco en varias competiciones, el catalán abandonó el club merengue para recalar en Osasuna, en un traspaso que generó polémica entre los rojillos por el coste percibido.

Depende del Real Madrid

Las últimas informaciones indican que el Real Madrid no se plantea ejercer su opción de recompra por el jugador este verano. No obstante, el acuerdo del traspaso a Osasuna incluye esta misma opción ascendente durante los próximos 3 años (alrededor de 8-10 millones), un derecho de tanteo y el 50% sobre un futuro traspaso, lo que obliga al conjunto navarro a informar al Madrid de cualquier oferta.

Todo está pendiente de cómo evolucione la postura definitiva del Real Madrid. Mientras tanto, el Newcastle aprieta y Muñoz se perfila como uno de los nombres calientes del mercado veraniego. Un talento formado en Barcelona y Madrid que podría brillar en Inglaterra.