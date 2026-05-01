Víctor Muñoz no estará ante el Barça, pero no peligra el Mundial

El Barça se librará de Víctor Muñoz para el partido de este sábado ante Osasuna. El extremo sufre una lesión en el sóleo que le impedirá medirse al cuadro barcelonista, pero no debería peligrar su presencia en el Mundial en caso de Luis de la Fuente lo considere oportuno. Así lo transmitió Alessio Lisci en la rueda de prensa previa al choque.

Lisci afirmó que "lo normal es que vuelva antes de acabar la temporada, pero el sóleo hay que ir con cuidado. Iremos viendo. Aimar (Oroz) va mejor. Víctor era fundamental para este partido, pero competiremos con los que tenemos, que son muy buenos. No podemos pensar en que no está Víctor. Va a ser una oportunidad para Raúl, para Kike o para Abel, o jugar sin extremo puro". El italiano no quiso dar pistas a Hansi Flick.

En cuanto al Barça, el técnico habló de un partido "muy complicado, pero tenemos que intentar anular su fuera de juego, que es muy muy difícil ya que ellos lo hacen de una manera muy diferente. Soy optimista, siempre lo soy, venga quien venga".

"Hay que buscarles las espaldas"

De la preparación del encuentro recalcó que "no nos tenemos que alejar de nuestro modelo, simplemente añadirle matices para ser más profundos de lo normal. Hay que ir a buscarles las espaldas, pero que no se parta el equipo porque sino el Barcelona te mata".

Sobre las aspiraciones europeas, Lisci apuntó que "estamos ahí, a dos puntos. Pero viniendo el Barcelona no tenemos que mirar lejos, tenemos que pensar solo en el partido. En un encuentro así hay muchísimos factores, algunos controlables y otros no tanto".

El precedente del año pasado, con victoria rojilla, apenas le sirve porque "ellos rotaron mucho, y eso ayudó. Y también los jugadores nuestros han cambiado. De hecho los más importantes fueron Areso y Bryan (Zaragoza) que no están".

12 minutos sin animación

Su intención en el partido es "ser agresivos, como contra el Madrid, pero con cabeza. Las segundas jugadas van a ser muy importante. Ellos son muy ganadores de duelos, así que no es fácil, pero tenemos que estar muy activos".

Aunque el grupo Inda Gorri no animará los 12 primeros minutos como medida de protesta después de que agentes de la Policía Nacional actuara contra algunos de sus miembros, Lisci espera un estadio de El Sadar que anime como en las grandes ocasiones: " Sé que los primeros 12 minutos no vamos a tener el ánimo de una parte del estadio, por lo que tenemos que dar un paso adelante nosotros. Y en cuanto empiecen, tendremos ese plus que tenemos siempre. Respetamos su decisión".