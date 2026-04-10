Víctor Muñoz da un paso para facilitar su fichaje por el Barça

Cuando parecía que el posible fichaje de Víctor Muñoz por el FC Barcelona se desvanecía definitivamente por las complicadas ataduras con el Real Madrid, un sorprendente movimiento del jugador ha hecho que los rumores sobre un futuro vestido de azulgrana se disparen.

Según ha podido saber SPORT, el extremo catalán de Osasuna cambia de agencia de representación y se une a Niagara Sports Company, la misma que lleva a barcelonistas como Dani Olmo y Joan García. Este cambio no es casualidad. La agencia mantiene una relación excelente y fluida con el Barça, como han demostrado en las operaciones recientes.

En caso de que haya un interés real, no pondrían ningún obstáculo y facilitarían las conversaciones. Anteriormente, le representaba The Team (Wasserman), la misma agencia que lleva a jugadores como Fede Valverde.

Víctor Muñoz y Pedri disputan un balón / Alejandro Garcia / EFE

Explosión de un talento de casa

La temporada de Víctor Muñoz en Osasuna está siendo de ensueño. El extremo de 22 años, nacido en Barcelona el 13 de julio de 2003, está cuajando una campaña espectacular con 6 goles y 5 asistencias en LaLiga, lo que le ha valido su debut con la selección española absoluta (con gol incluido ante Serbia).

Los jugadores Lamine Yamal, Víctor Muñoz y Yeremy Pino durante el entrenamiento de la selección española en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas, Madrid, que ultima su preparación para enfrentarse a la de Egipto en el RCDE Stadium de Cornellá de Llobregat (Barcelona). / SERGIO PEREZ / EFE

Velocidad, regate, desborde y llegada. Muñoz es el prototipo de extremo moderno que tanto gusta en el Camp Nou. No es un desconocido en Can Barça. El jugador pasó por La Masia entre 2014 y 2017. Allí coincidió en las categorías inferiores con futbolistas como Alejandro Balde y Xavi Simons.

Después pasó por el Damm (2017-2021) antes de dar el salto al Real Madrid, donde debutó con el primer equipo en Liga y en el Mundial de Clubes. Ahora, tras su venta a Osasuna, regresa a la órbita culé con más madurez y hambre que nunca.

Víctor Muñoz pasó por las canteras de Barça y Madrid / SPORT

La operación, complicada, pero no imposible

Hay que tener en cuenta la situación contractual. En julio de 2025, Osasuna y Real Madrid acordaron el traspaso del 50% de los derechos económicos del futbolista por 5 millones de euros. El club blanco se reservó una opción de recompra por 8 millones este verano (y escalonada en los próximos años), similar a las que tienen Nico Paz o Jacobo Ramón.

El centrocampista de Osasuna Víctor Muñoz (d) lucha con Dani Carvajal, del Real Madrid, durante el partido de la jornada 25 de LaLiga que disputan CA Osasuna y Real Madrid, este sábado en el estadio de El Sadar de Pamplona. / Jesús Diges / EFE

Además, Muñoz tiene una cláusula de rescisión de 40 millones que Osasuna no está dispuesto a rebajar. No quieren desprenderse de su gran joya. Sin embargo, el cambio de agencia abre una ventana de oportunidad. Si el Barça acelera y llega a un acuerdo con Osasuna antes de que el Madrid ejerza su opción de recompra, el club blanco solo recibiría el 50% de lo que se pague, pero no podría bloquear la operación.

En el entorno blaugrana ya se valora al catalán como un refuerzo de presente y futuro para el ataque, y el propio jugador es consciente. ¿Se consumará el 'robo' al eterno rival? De momento, Víctor Muñoz ya ha movido ficha. El Barça, atento.