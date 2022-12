Víctor Manuel: "Lo de Messi es de otra dimensión"

El cantautor asturiano repasa su carrera en 'La vida en canciones', su nuevo disco, y habla con Sport de fútbol "Los directivos son todos vomitivos. Es un milagro que sigamos yendo, queriendo y admirando al fútbol"

A sus 75 años, Víctor Manuel (Mieres, 7/7/1947) repasa su carrera en el nuevo disco ‘La vida en canciones’ donde realiza una gran retrospectiva recogiendo los éxitos pero también rarezas, canciones que se quedaron en la cara B y pequeñas joyas cuidadosamente elegidas para regalar de nuevo a su fiel público.

¿Es necesario repasar el recorrido vital de vez en cuando?

De vez en cuando no, pero una vez en la vida ¿por qué no? Va bien para ver dónde has llegado, dónde te encuentras y si aún eres capaz de adivinar dónde está el norte, el sur, el este y el oeste.

¿Cómo sientes tus canciones después de tantos años?

Algunas veces me despego mucho de ellas y en algunas incluso pienso ¿cómo escribí esto?, ¿por qué hice esto?, ¿en qué estado estaba?, ¿qué circunstancia? Es curioso ver que te sorprenden a ti mismo.

¿Tus canciones tienen opciones entre los jóvenes de hoy día?

Las mismas que tenían antes. Siempre encuentras gente a la que puedes interesar. Yo tengo mucha canción transversal y abarca a generaciones. El hecho que siga cantando canciones de hace 50 años y funcionen es que pasa algo ahí dentro que trasciende un poco la inmediatez o la edad. Los sentimientos son muy comunes entre gente de diferentes edades. Uno se enamora como se enamoraba antes. Los hijos se hacen de la misma manera, las relaciones son muy parecidas, lo que cambia es todo el entorno ambiental y la música. Cada generación tiene su música.

Barcelona siempre fue especial.

Sí, cuando yo era un chaval me mandaron a Barcelona para grabar canciones y desde entonces tengo una mirada especial sobre esa ciudad. Uno se encontraba muy a gusto hace unos años y descubría cosas que no encontraba en otras zonas de España. Era una ciudad muy atractiva.

Soy del Madrid por una cuestión muy simple: Cuando yo iba al cine y ponían el NODO el único equipo que salía era el Madrid y ganaba muchas cosas.

Pero nunca te convertimos al barcelonismo.

No. Eso es tan complicado... De mayor es complicadísimo, son unos atavismos muy complejos. Soy del Madrid por una cuestión muy simple: Cuando yo iba al cine y ponían el NODO el único equipo que salía era el Madrid y ganaba muchas cosas. Hay una franja de edad que esto te pilla, te atrapa y te jode. Ahora los niños son de Messi, pero antes fuimos de Di Stéfano durante muchísimos años. Creo mucho también en los localismos. Los de León son mucho del Barcelona porque tuvieron a un jugador maravilloso, César, que jugó en el Barça. Los de Gijón también, por Quini. Son cosas tan elementales, tan de críos, pero se dan así y no hay que torcerlas o ir contra el destino.

El fútbol era mi vida, yo crecí con una pelota pegada al pie.

El fútbol formó parte de tu vida.

Sí, porque el fútbol es un juego muy divertido. Es cierto que la inmensa mayoría de partidos que ves no tienen nada de divertidos ni de atractivos porque hay mucha especulación en el juego, pero cuando ves a un futbolista que se anima y pide la pelota intuyes que pasará algo. Es un juego maravilloso. Para mí la felicidad está asociada a una pelota y a un campo por donde correr.

Tu zona de confort.

Era mi vida, yo crecí con una pelota pegada al pie.

¿Pese a ser del Madrid valoras lo que ha hecho el Barça?

A mí me gusta el fútbol bueno por encima de todo. Sé apreciar el buen fútbol.

Deduzco entonces que aprecias el juego de Leo Messi

Lo de Leo Messi es otra dimensión. Hoy le contaba a un taxista que la selección española es como el Barça cuando se pone pesado y le falta Messi. Cuando está él juegan y se dan pases pero hay uno que de repente se le ilumina la bombillita y hace una cosa diferente y mete gol. Eso es el fútbol.

¿Seguiste el Mundial?

Sí, pero no con demasiado entusiasmo. Miré mucho resumen, partidos a deshora. Creo que esta época del año no es para jugar un Mundial. Yo asocio el Mundial al calorcito, a la piscina, a la cerveza, a una serie de cosas que en esta época del año no apetecen.

La gente es capaz de perdonar con bastante facilidad en el fútbol.

¿Qué opinión te merece que se haya disputado en Qatar?

El fútbol puede hacer cualquier cosa porque se lo permitimos todo. Igual que a los jugadores que queremos les permitimos que hagan barbaridades. El fútbol parece tener bula así que se la toma y hace lo que le da la gana. Hay demasiado dinero de por medio y parece que no es pecado. La gente es capaz de perdonar con bastante facilidad en el fútbol.

España cayó antes de lo previsto.

Le faltó resolución. A parte de dar pases horizontales le faltó arriesgar y meterse hasta el fondo con cabeza y marcar un gol. Eso soluciona todos los males, los de Luis Enrique y los de cualquiera.

En los años 60 no estaba bien visto que se apreciara el fútbol en el mundo intelectual. ¿Cómo lo llevabas?

Había unos prejuicios que fueron rompiendo la gente que escribía. Recuerdo a Manolo Vázquez Montalbán como ariete de toda aquella tendencia. Que de repente un intelectual dijera que le gustaba el fútbol, fue de ‘ole tus cojones’. No era normal. En Madrid había mucha gente que era muy futbolera y no lo ocultaba pero tampoco se decía. Era algo que se ponía en la trastienda porque no estaba bien visto.

Históricamente el Madrid es un equipo que levanta partidos ‘inlevantables’ y eso te da un subidón tremendo.

¿Con Serrat discutís mucho de fútbol?

No discutimos porque todos sabemos la tendencia, pero es tan rencoroso Juanito... y lo digo en el mejor sentido. Cuando el Barça lo ganó todo, le mandé un whatsapp donde le dije “ya solo podéis ir a menos”. El hijo de p... se lo guardó no sé cuantos años y en una racha buena del Madrid me lo rebotó: “ya solo podéis ir a menos”. (risas)

¿Por qué gana tantas Champions el Madrid?

El Madrid tiene un gen que no sé en qué consiste porque cambian los jugadores y las nacionalidades de los jugadores y ahí sigue. Es un gen competitivo poderosísimo. Históricamente es un equipo que levanta partidos ‘inlevantables’ y eso te da un subidón tremendo.

Lo supongo

Recuerdo que vimos en casa de Joaquín Sabina la final de Lisboa entre el Atlético y el Madrid donde en el último segundo con un cabezazo de Sergio Ramos empatamos y ganamos en la prórroga (4-1). Los únicos del Madrid éramos Benjamín Prado, Luis García Montero y yo y todos los demás del Atlético incluida Almudena Grandes. Se quedaron todos con cara de tonto. Cuando estás con gente amiga ver la cara que se les queda es espectacular.

Lo milagroso es que sigamos siendo de los equipos conociendo lo que conocemos.

Mi hijo, que es súper culé, siempre dice ‘Qué guai debe ser ser del Madrid’. ¿Lo es?

Sería guai ser de cualquier equipo si no fuera por los directivos que son todos vomitivos. No establezco ninguna diferencia entre ninguno de ellos. Cuando un directivo es agradable, no prepotente y con cierta lógica soy capaz de hacerme de este equipo, pero todo lo demás te invita a renegar del grueso de los equipos porque generalmente son constructores, gente incluso con una vida turbia y a mí esto me echa para atrás. Lo milagroso es que sigamos siendo de los equipos conociendo lo que conocemos. Cómo nos manejan, como manejan a la afición, como manejan a los futbolistas, a los entrenadores, a la gente. Es milagroso que sigamos queriendo al fútbol, admirando al fútbol y yendo al fútbol.