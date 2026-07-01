Víctor Font tiende la mano a Laporta: "Quedamos a su disposición"

La toma de posesión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona ya tiene la reacción más esperada desde la oposición. Apenas unas horas después del evento celebrado en el Auditori 1899, su principal rival en las elecciones del pasado 15 de marzo, Víctor Font, que no asistió al acto,quiso enviar un mensaje institucional en el que combinó el deseo de éxito para el nuevo mandato con el compromiso de seguir velando por los intereses del club.

Font, que obtuvo 14.385 votos (29,78%) en los comicios en los que Laporta revalidó la presidencia con una amplia ventaja, trasladó públicamente sus mejores deseos al nuevo presidente en una etapa que calificó como "decisiva" para el futuro del Barça.

"Deseo suerte y aciertos a Joan Laporta en el mandato que hoy comienza, en una etapa decisiva para el futuro del club", señaló el empresario, que enumeró algunos de los grandes retos que deberá afrontar la nueva junta directiva durante los próximos años.

Entre ellos destacó la culminación y la financiación de las obras del Spotify Camp Nou, la consolidación de la recuperación económica, el fortalecimiento de la estructura social e institucional del Barça y la construcción de un proyecto deportivo capaz de volver a competir por la Champions League y por todos los títulos en las distintas secciones.

Lejos de adoptar un tono de confrontación, Font ofreció la colaboración de su equipo para contribuir al éxito del club. "Desde la responsabilidad institucional, quedamos a disposición del presidente y de la Junta para ayudar en todo lo que podamos", aseguró.

Eso sí, también dejó claro que continuará ejerciendo una labor de vigilancia sobre la gestión de la entidad. "Al mismo tiempo, velaremos, como siempre, por los intereses del club", añadió en un comunicado difundido pocas horas después del relevo oficial en la presidencia.