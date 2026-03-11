Víctor Font: "Los socios tienen escoger entre el Barça de Echevarría y Tebas o el Barça de Xavi y Messi"

Víctor Font (Granollers, 1972) llega a la redacción de SPORT y, a pesar del frenético ritmo de la semana de las elecciones del FC Barcelona, asegura que está "muy contento e ilusionado". En su traje, destaca una insignia muy especial. Es una aguja del escudo blaugrana que Joan Gamper regaló a Jaume Amat Murta, abuelo de su compañera en 'Nosaltres' Gemma Amat, porque no había dinero suficiente para pagarle su sueldo de futbolista. Décadas después, con los comicios del 15 de marzo a la vuelta de la esquina, el candidato presume del emblema antes de exponer su proyecto en una extensa charla con este diario en la que pide a su contrincante Joan Laporta, entre muchas otras cosas, que no se adjudique "el monopolio del Barça en el corazón".

¿Cómo está? ¿Cansado?

Bueno, cansado no. Hay intensidad y aún quedan unos días, pero bien, muy contento e ilusionado.

¿Por qué tiene tan claro que ganará las elecciones?

Porque lo notamos. Notamos la ilusión de la gente, la ola del cambio. La gente nos para y nos dice: 'Oye, yo no iba a votar y ahora sí que voy a votar'. O 'Yo iba a votar a Laporta y voy a cambiar'. Queremos un proyecto de futuro, un proyecto nuevo. Lo notamos en la calle.

¿Qué valoración hace del primer debate?

La parte positiva es que pudimos debatir por primera vez. Llevábamos tiempo con ganas de poder contrastar los dos modelos. Una de las cosas buenas de este proceso, que al final ha estado en manos de los socios dando firmas a posibles precandidatos, es que se ha simplificado el debate tal como pedíamos y como creíamos que era bueno para el Barça. Está el modelo antiguo, el modelo de la poca gente, de los barcelonistas buenos y malos. Y está el modelo que representamos nosotros: avanzar, ir todos juntos, profesionalizar, modernizar, un Barça honesto. Ayer tuvimos la primera oportunidad de verlo. Si pongo algún 'pero' al debate es que no nos dio la oportunidad de explicar muchas de las propuestas ilusionantes que tenemos trabajadas, como la de los abonos para socios y socias abonados u otras del área social. Espero poder tener la oportunidad de hacerlo en esta entrevista y en los próximos días.

Víctor Font, en la redacción de SPORT / Dani Barbeito

¿Por qué un proceso electoral que es envidia en el resto de clubes del mundo se ha ‘embarrado’ tanto?

Esto no era así hasta que el expresidente dejó de hacer macarrones y cortar jamón. Nosotros estábamos enfocados al 100% en hacer propuestas ilusionantes. Cuando él se dio cuenta de que no iba a ganar las elecciones, o al menos no sin bajar del autobús, entró a su estilo, que es el de la confrontación, el de repartir carnés de buen y mal barcelonista, en vez de hacer propuestas. Si te acusan o te difaman, obviamente hay que contestar, sobre todo para asegurar que al socio le llegue el mensaje de la verdad.

Definió las declaraciones de Xavi en 'La Vanguardia' como “un acto de valentía”. ¿Qué aportan sus críticas a Laporta a una semana de las elecciones?

No lo veo tanto como una crítica. Lo veo más como un acto de sinceridad y de barcelonismo. Él dice que lo hace en este momento porque cree que es importante que se conozca su versión más allá del relato oficial, que nosotros venimos denunciando que muchas veces viene con falta de verdad. Él no tiene ningún interés en estas elecciones, así que lo que hace es un acto de barcelonismo. Ha habido más de 30 ejecutivos y directivos que han salido del club y que nos han contado cosas que ven dentro y que les preocupan muchísimo. Pero, por desgracia, en esta cultura del terror, del 'conmigo o contra mí', nadie se atreve a hablar. Que lo haya hecho Xavi, que es un referente culé y cuyo barcelonismo nadie puede poner en duda, creo que le honra y es un servicio al club, sobre todo ahora que el socio tiene que decidir qué tipo de Barça quiere.

Él ha asegurado que nunca volverá al Barça como entrenador. ¿Usted intentaría que regresara de otra forma?

No. Él ya ha dicho que cree que no volverá nunca más al Barça. Por eso estas manifestaciones, explicar su verdad y también la verdad de Leo Messi, son un acto de barcelonismo. Me sabe muy mal que la reacción haya sido intentar desacreditar a un culé, decir que está manipulado o hacer lo mismo con Messi. En las últimas horas ha sido espectacular. Seguro que hubo una llamada a Javier Tebas para que negara lo que decía Xavi, aunque el club en un comunicado y el presidente en una entrevista en esta casa habían afirmado que tenían el 'OK' de la Liga. Estamos en una situación en la que los socios tendrán que escoger entre el Barça de Echevarría y Tebas o el Barça de Xavi y Messi. Yo creo que esta confrontación no tiene ningún sentido.

En esta cultura del terror del expresidente, nadie se atreve a hablar. Que lo haya hecho Xavi es un acto de valentía y barcelonismo Víctor Font — Candidato a las elecciones a la presidencia del Barça

¿Cómo se puede cerrar la herida de Leo Messi?

Reconciliándonos con él. Pidiendo perdón en nombre del barcelonismo y, sobre todo, de los representantes que le engañaron dos veces. Hay que asegurar que su amor por el club, que no hay ninguna duda de que lo tiene, acabe con esta reconciliación. Es algo súper importante sentimentalmente, pero también lo es económicamente e incluso podría serlo deportivamente. Que el adiós de Leo Messi suceda de la mejor forma para todos es algo que nos merecemos todos los culés.

¿Qué ideas tiene al respecto?

El proyecto Messi que tenemos trabajado tiene tres patas. La primera es la institucional: nos haría ilusión proponerle que sea presidente de honor del club, algo que la Asamblea de Socios (no de compromisarios, con los cambios que queremos hacer) tendría que refrendar. La segunda es la económica, donde hay cientos de millones en juego si somos capaces de asociar las marcas Messi y Barça, como Jordan con Nike o Federer con 'On'. Y la tercera es la deportiva: en función de cómo él se vea, de lo que piense la dirección deportiva y de lo que Hansi Flick crea que es bueno para el equipo, decidir cuál es la forma más bella e ilusionante para cerrar esta etapa que nunca se debería haber cerrado como se cerró. Hace un par de meses se le preguntó a Flick si se veía poniendo a Leo en el equipo y respondió 'Why not'. Pues 'why not'.

¿Hansi Flick, con contrato hasta 2027, se ha ganado el derecho a continuar hasta que él quiera?

Sí. Flick es, ante todo, un empleado del FC Barcelona, no del FC Laporta. Es un profesional. Ayer en la rueda de prensa lo explicaba: está encantado de trabajar en este club, con estos jugadores, le encanta la ciudad y tiene contrato hasta 2027. También dijo que estaba un poco inquieto con todo el ruido electoral al ser preguntado por Xavi. Por eso siempre hemos dicho que poner unas elecciones justo en medio de una de las semanas más importante para la competición, en la que las secciones y el Barça femenino también se juegan mucho, no fue la mejor decisión. Esperemos que su etapa en el Barça se alargue mucho tiempo.

Víctor Font, durante la entrevista / Dani Barbeito

¿Le gustaría que Luis Enrique regresara al Barça como entrenador en un futuro?

Es un magnífico entrenador, contrastado, que quiere al club y que podría hacer un buen trabajo. Pero esto es trabajo del Tridente: la dirección deportiva, que tiene mucho trabajo hecho y alternativas coherentes con lo que debe ser el entrenador del Barça.

Actualmente hay dos jugadores cedidos en la plantilla del Barça: Rashford y Cancelo. ¿Es partidario de que continúen más allá de esta temporada?

De nuevo, hay que preguntar a la dirección deportiva y obviamente a Hansi Flick. Ellos deben planificar con luces largas, planificar, no improvisar, asegurar que el trabajo del club permita inscribir jugadores por primera vez en cinco años y, en función de la situación económica y las necesidades, tomar la mejor decisión. Cancelo y Rashford son grandes jugadores. Si la dirección deportiva y Hansi lo consideran oportuno, magnífico. Contar con la continuidad de una plantilla que está teniendo buenos resultados siempre es positivo, porque integrar gente nueva siempre supone un riesgo.

De todas las cuestiones del último mandato que ha denunciado durante la campaña (New Era Visionary Group, Limak, la comisión a Darren Dein, la figura de Alejandro Echevarría...), ¿cuál es la que más le preocupa?

Me preocupa el hilo conductor en todos estos casos: la opacidad y las suspicacias generadas por la mentira. Por ejemplo, se ha anunciado que el partner estratégico de telecomunicaciones es una empresa líder mundial, New Era Visionary Group, cuando en realidad es una empresa de nueva creación en un coworking de los Emiratos Árabes Unidos, dirigida por un moldavo con problemas judiciales por fraude inmobiliario, y con un administrador condenado en Andorra por falsificar 'forfaits'. Esto se ha explicado así y no hay respuesta a preguntas. Ayer en el debate se lo pregunté al expresidente varias veces y no fue capaz de dar respuesta. Este mismo patrón ocurre con Limak, con una adjudicación de las obras del Camp Nou hecha por la puerta de atrás cuando los técnicos decían que era la peor opción. Nos dicen que la selección fue basada en que lo harían los más rápidos y más barato y acaban siendo carísimos, porque los 1.500 millones de financiación se han gastado todos en el campo y aún no sabemos si será suficiente, y llevamos un año y pico de retraso. Y al frente de esta obra se pone a Joan Sentelles, sin experiencia en hacer este tipo de construcciones y que además en su currículum lo último que había hecho era hundir un club como el Reus. O con Darren Dein, por quien se pagaron 49 millones de más por una mediación que en mercado cuesta entre medio millón y un millón. No hay respuestas, y eso genera dudas. Por eso es imprescindible pasar página.

Que el adiós de Leo Messi suceda de la mejor forma para todos es algo que nos merecemos todos los culés Víctor Font — Candidato a las elecciones a la presidencia del Barça

¿Qué quiso decir con que Laporta lleva el Barça en la cartera?

No dije esto. Dije que llevar el Barça en el corazón no es monopolio de unos pocos culés. El expresidente cree que puede decidir en su FC Laporta quién es buen culé y quién no. A mí me dice que no llevo el Barça en el corazón, pero mi vida está llena de recuerdos del Barça con mi familia. Con mis padres y mi abuelo materno, desde Basilea hasta la última Champions en Berlín. El Barça en el corazón lo llevamos todos los culés. Lo que sí garantizo es que yo el Barça en la cartera no lo llevo ni lo llevaré nunca, porque no necesito vivir del club. Tengo independencia financiera y me dedico a esto en cuerpo y alma por convicción.

¿Llamó a la Liga para pedir que no se inscribiese a Dani Olmo como insinúa Laporta?

¿Cómo puede alguien pensar que LaLiga, una institución seria y profesional, cogerá el teléfono a cualquier socio sin rol en el club y hará lo que le pida? No tiene ningún sentido. Es un ejemplo más del intentar dividir, menospreciar o difamar, porque cuando haces eso algo queda. Y después lo utilizan para atacarnos en las redes sociales. Hacer lo que estamos haciendo solo porque queremos al Barça y lo queremos protegido al servicio de los socios es duro, pero merece la pena.

Usted siempre dice que no tiene el sueño de presidir el Barça, sino de devolverlo a su gente. Y ha hecho propuestas para lograrlo: rebajas en los abonos, plan para la lista de espera y la Grada d’Animació, reforma estatutaria para blindar el modelo de propiedad...

El cambio también supone priorizar al socio desde el punto de vista de la política económica y social. El expresidente y el continuismo basan toda la recuperación económica en el estadio. Y, para que el estadio sea la solución a todos los males económicos, tienes que priorizar turistas y entradas caras. Eso quiere decir que no garantizarán a los socios y socias dónde van a tener ese asiento que tenían los abuelos o los bisabuelos. Nuestra política es radicalmente diferente, y por eso hay que escoger entre una o la otra. La nuestra se basa en sacar ingresos económicos de otros negocios que no son el campo. Obviamente el campo también lo explotaremos de la mejor forma, pero queremos asegurar políticas que incentiven al socio a ir al campo, para que el estadio esté lleno de socios y socias. En este sentido, todos aquellos socios que vayan un mínimo del 80% de los partidos durante una temporada, el año siguiente pagarán la mitad de lo que pagaban antes de ir a Montjuïc. Y si esa fidelidad del 80% también se mantiene el año siguiente, la temporada posterior no tendrá un 50% de descuento, sino un 75%. Esta política social consiste en priorizar a socios y socias. Lo mismo sucede con la lista de espera: hay 15.400 socios que no saben cuándo tendrán un abono y que llevan años esperando, algunos más de diez años de media. Los 5.000 primeros de la lista tendrán abono a partir de la próxima temporada, y el resto tendrán entradas a precio de abono, es decir, muy competitivo. Lo mismo con la Grada d'Animació. Queremos la mejor de Europa, y no hacer ver ahora que la queremos después de haberla criminalizado durante un año y medio. Nosotros proponemos una Grada d'Animació de 5.000 personas con vocación de que se convierta en la mejor de Europa.

Víctor Font, candidato a las elecciones del FC Barcelona, con Joan Vehils, director del Diario SPORT / Dani Barbeito

¿Qué le diría a los socios que consideran utópico llevar a cabo todo esto por el impacto económico que supone?

Son plenamente realistas si reunimos talento capaz de generar ingresos. Por ejemplo, 100 millones del negocio audiovisual y digital, que hoy, como en 2021, no genera nada. Ese es uno de los problemas que tenemos. Por eso luego tenemos que ir al dinero fácil: cuando nos viene el Congo y nos da 40 millones tenemos que cogerlos y ponerlos en el bolsillo porque no sabemos generar dinero de otra forma. Si tenemos a los mejores, podemos generar 100 millones en ese ámbito, multiplicar por cuatro la facturación de BLM, por ejemplo, y generando ese tipo de recursos se pueden hacer estas políticas. Además, estas medidas tienen un peso muy pequeño en un presupuesto de 1.650 millones de euros, que es el nivel de ingresos que tendremos al final del mandato.

¿Qué harán a partir del 16 de marzo para que el Barça esté en la regla 1:1 y pueda operar con normalidad en el mercado?

Lo mismo que hubiéramos hecho en 2021, cuando teníamos un plan de choque para poder renovar a Leo Messi. Yo le dije al expresidente: 'Si no aplicas un programa y un proyecto como el que nosotros tenemos trabajado, tendrás problemas'. Y él me decía: 'No, el proyecto soy yo'. Es un club muy personalista. Y siendo él, el proyecto no nos permitió renovar a Messi. Nosotros tenemos un plan de gobierno para los primeros 100 días donde hay medidas de control del gasto y de incremento de ingresos que son creíbles y tangibles. Esto es lo que tienes que presentar a LaLiga para que, cuando haga sus previsiones, entienda que hay margen salarial suficiente. Hay un par de operaciones con empresas que quieren ser 'sponsors' y que tenemos apalabradas. También está todo el plan de BLM que tenemos diseñado con medidas a corto plazo que dan mucha credibilidad a un crecimiento más rápido. Y al final esto es lo que LaLiga tiene que analizar para tomar sus decisiones.

Sobre los negocios digitales y audiovisuales y su margen de crecimiento, ¿qué medidas concretas implementarán?

Hemos perdido la oportunidad de tener, por ejemplo, una Barça TV (que luego se transformó en Barça One y que ha muerto y desaparecido) creando contenidos suficientemente atractivos como para que la gente pague por ellos. Desde el punto de vista del contenido hay muchas opciones interesantes para socios y aficionados. Tenemos más de 400 millones de aficionados dispuestos a pagar por contenidos del Barça: contenidos de formato corto, formatos más largos, documentales, películas, series, dibujos animados… incluso 'shows' que se pueden hacer en directo. Hay todo tipo de ideas que nosotros ya teníamos trabajadas desde hace tiempo con algunos de los líderes mundiales en este sector para generar este negocio. El gran problema es que vendimos la mitad de este negocio a empresas oscuras y extrañas: Libero, Vestigia, un 'trust' en Chipre al que llamas y no sabes quién hay detrás. Esa es la realidad del Barça hoy en día.

Flick es un empleado del Barça, no del FC Laporta. Espero que su etapa en el club se alargue muchos años Víctor Font — Candidato a las elecciones a la presidencia del Barça

Propone una rebaja de la ratio masa salarial/ingresos. ¿Van a subir tanto los ingresos como para lograrlo y, al mismo tiempo, no limitar el crecimiento de un primer equipo de fútbol muy joven y permitir reforzar las plantillas de fútbol femenino o baloncesto?

La clave es que los ingresos crezcan más que el gasto, que es lo que este club no sabe hacer. Este club, llevado desde el personalismo, lleva diez años, desde la época de Rosell, sin ganar dinero. Tenemos que saber no solo incrementar ingresos, sino gestionar adecuadamente el gasto. Laporta ha hecho crecer los ingresos, pero ahora estamos en niveles parecidos a los de la época de Bartomeu y no hemos ido más allá. El problema es que los gastos han crecido tanto como los ingresos, y así no proteges al club. Tenemos que generar beneficios para hacer tres cosas: reforzar el proyecto deportivo, aplicar estas políticas sociales que son tan atractivas para socios, socias y peñistas (porque el programa de peñas también requiere inversión) y devolver la deuda. Si no generas beneficios para esas tres cosas, el Barça tal como lo soñamos no existe.

¿En qué ha cambiado respecto a hace cinco años?

He pasado de los 'PowerPoints' al ordenador [ríe]. La vida es un viaje fascinante de aprendizajes. Todos aprendemos cuando caemos. Los que somos emprendedores intentamos aprender de los errores, levantarnos y perseverar. Yo soy una persona perseverante y creo en una causa tan bonita como proteger la institución que más quiero, protegerla de las malas prácticas, de la falta de honestidad y del engaño, como nos contaba ayer Xavi. Con esa perseverancia, uno va aprendiendo. Seguro que sigo cometiendo errores, pero intentaré aprender de ellos.

¿Qué es el carisma para usted?

El carisma es la capacidad de aglutinar talento, de crear equipos y de crear las condiciones para que los mejores trabajen por una causa. En este caso es la 'causa Barça'. Si eres capaz de arrastrar y aglutinar a colectivos, personas y profesionales, conviertes al Barça en la mejor institución del mundo y en algo imparable. Carisma no es gritar, hacer proclamas, gracias y butifarras ni cocinar macarrones. Para mí el carisma es otra cosa. Además, a veces se nos hace creer que ese supuesto carisma sirve para defender al Barça, pero la realidad es tozuda. Después de los cinco años de mandato del expresidente, te pregunto: ¿crees que los árbitros, en estos últimos meses, están ayudando o al menos manteniendo la neutralidad?

Yo creo que está siendo el peor año del arbitraje español con mucha diferencia.

Pues muchas gracias.

Tener carisma no es gritar, cocinar unos macarrones o hacer proclamas. Para mí es otra cosa Víctor Font — Candidato a las elecciones a la presidencia del Barça

Para acabar, ¿puede explicar en un minuto las tres propuestas que quiere que todos los socios que vayan a votar este domingo tengan presentes?

Las tengo clarísimas. La primera es la propuesta de abonos. Me parece espectacular que los 83.000 socios y socias que tenemos abono sepamos que, si somos fieles a la institución que más queremos y vamos al campo a apoyar al equipo, podemos pagar la mitad del abono o incluso un 75% menos de lo que pagamos. La segunda está dedicada a todos los jóvenes. A muchos nos gusta animar y nos gusta la Grada, a mí me habéis visto en desplazamientos. Queremos la mejor Grada d'Animació de Europa en el Camp Nou y el mejor departamento de desplazamientos, para que cuando vayamos por el mundo no nos sintamos abandonados. Para poder disfrutar cuando vamos a Dortmund, cuando vamos a París o cuando hicimos viajes incluso a Newcastle a principios de temporada, que fue un desplazamiento complicado. Y la tercera es para la gente del Palau, que a veces parece que nos olvidamos de ellos y son tan o más del Barça. El proyecto del Nou Palau: el pabellón más importante y mejor de Europa para fortalecer las secciones, hacerlas autosuficientes, profesionalizarlas y que, de una vez por todas, no solo el balonmano, sino también el baloncesto, el hockey y el fútbol sala vuelvan a ganar Champions y estén en lo más alto del deporte europeo.