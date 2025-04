Víctor Font: "El socio no quiere que se le meen en la cara"

Hace unos días pudimos escucharlo en un acto con peñistas en el barcelonés barrio de Les Corts. Víctor Font continúa haciendo 'campaña' y dando a conocer su proyecto para el Barça con esas elecciones de 2026 en el horizonte. El de Granollers, que ya se presentó en las elecciones de 2021, sueña con presidir el club azulgrana en el que defiende es el proyecto de su vida.

Esta vez pudimos ver a Font atendiendo a Joel Díaz en el mítico APM en el espacio 'La Televisió és Cultura'. Una entrevista desenfadada y en la que vimos la cara más desconocida de Font. Aunque también hubo tiempo para hablar del Barça y de su idea para dirigir un club que, considera, está muy lejos de la excelencia que debería imperar.

"Para ser presidente del Barça debes tener independencia financiera. Es importante que puedas dedicarte en cuerpo y alma sin necesitar cobrar o enriquecerte o vivir del club", apunta el vallesano. "Yo hice para Laporta el plan de negocio para justificar el fichaje de Beckham", añade Font explicando alguna que otra 'batallita'.

LOS 'ISMOS'

"Tuvimos a Núñez 22 años y ahora llevamos 22 años con ese grupo de gente que llegó en 2003. Y seguimos igual, con esas asambleas infumables, mentiras. El Barça que mi abuelo y mi padre me enseñaron no era este", comenta Font. "Creo que el socio del Barça creo que no se le meen en la cara y digan que llueve. Estoy convencido".

"Yo busco ayudar a que el Barça sea fiel a sus hechos diferenciales fundacionales, que continúe siendo de sus socios, que sea una referencia mundial. Estoy en un momento vital en el que me hace ilusión, tras 20 años de carrera profesional, de poder hacer un proyecto, ayudar a la comunidad. Proyecto filantrópico", recalca el futuro precandidato a la presidencia del Barça.

Victor Font en un acto con socios del Barça / Xavi Ferrandiz

"En su momento, en 2015, quisimo explicar esa visión que teníamos y ese temor a la tormenta perfecta. Al cabo de tres años el tiempo nos dio la razón. Teníamos a Messi y fíjate cómo acabamos. El socio no sabía quién era Bartomeu", dice Font, que añade que "no sabemos ni el cargo de Masip ni lo que cobra".

"Nosotros podríamos haberlo hecho mejor en 2021. El contexto se nos giró en contra. El club cayó tan bajo, el 2-8 del Bayern, el burofax de Messi. Y Laporta era lo más opuesto a Bartomeu, su gran enemigo. El movimiento peñístico se necesita modernizar...".