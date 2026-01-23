Víctor Font será precandidato: "Lo primero que haré será llamar a Messi"

La junta directiva del FC Barcelona, encabezada por Joan Laporta, se reunió este jueves en las oficinas del club para fijar la fecha de las próximas elecciones a la presidencia del club. Tras el encuentro, el propio presidente confirmó en unas declaraciones distribuidas por los medios del club que los comicios se celebrarán el 15 de marzo, el primer día permitido por los Estatutos.

Menos de 24 horas más tarde, Víctor Font, como líder de la candidatura 'Nosaltres' valoró la fecha escogida a dichas elecciones en un acto celebrado durante la mañana de este viernes en las oficinas de YouPlanet. Lo hizo acompañado de Gemma Amat, Carles Ordiales y Jaume Guardiola; además de otras personalidades que conforman este movimiento.

"Estamos muy contentos e ilusionados con la oportunidad. Queríamos que las elecciones fueran lo antes posible, pero también nos habría gustado que el día escogido hubiese garantizado el máximo de participación y todavía no sabremos si el 15 de marzo tendremos partido. Desde un punto de vista de la tensión competitiva, no nos gusta, pero estamos a tope de ir a por esta oportunidad. Si hay partido ese día, pedimos que todas las localidades del Spotify Camp Nou estén disponibles para socios y socias", confesó en su puesta de largo.

"No son elecciones de escoger a una persona o a otra; toca escoger entre el modelo caducado, personalista y presidencialista, que expulsa talento y se te tilda de mal barcelonista si discrepas; y lo que nosotros representamos: el modelo opuesto de los colectivos, que atrae talento, que planifica con rigor y transparencia. Ha llegado el momento de que el Barça no dependa de una persona, estas elecciones van de escoger a Laporta o al Barça. Después de estos años de lucha a contracorriente, le podemos decir al socio que el Barça volverá a ser de su gente. Por primera vez, se verá el caso de que un presidente que quiere repetir, podría perder; nos lo dicen los datos demoscópicos", zanjó en su primer discurso.

A su vez, abrió la puerta a los otros dos socios del FC Barcelona que han hecho pública su voluntad de convertirse en precandidatos a las elecciones del club catalán, Marc Ciria y Xavi Vilajoana, así como a otras posibles personalidades porque "al socio lo que le interesa es que haya dos papeletas el día de las elecciones".

Flick, Messi, Xavi...

Font, contento y orgulloso del momento deportivo que se vive sobre el césped, siguió siendo punzante con la gestión desde el palco. "Detrás de la ilusión de Flick y de los muchachos, la situación es preocupante y la realidad nos hace movilizarnos a miles de socios. La gestión económica ha sido ineficiente: hemos estado durante todo el mandato rebatiendo el relato con datos. Socialmente, es el momento en el que la institución vive más alejada del movimiento social. Todo ello sucede en un contexto de opacidad, han engañado a leyendas del club como Messi, Koeman, Saras... Además de decenas de miles de comisiones pagadas injustificadas", comentó.

El líder de 'Nosaltres' confirmó que "lo primero que haré es llamar a Messi". Agregó que si accede a la presidencia lo prioritario es "rehacer los puentes con Leo Messi", con quien aseguró tener un plan trazado con un "potencial tridimensional". Mirando hacia adelante, apuntó: “Hagamos que la época Lamine no se quede corta, como con Messi, que ganamos menos de lo que deberíamos haber hecho”.

En cuanto al entrenador del primer equipo de fútbol masculino, confía plenamente en Flick y le prometió "una estructura profesional que no dependerá de 1-2 personas y en la que tendrá más personas en las que apoyarse". En cuanto a Xavi Hernández, confirmó que se ha sentido engañado por el club y que no quiere volver al Barça.

Otra más

Esta será la segunda vez que Víctor Font se presente a unas elecciones del FC Barcelona. Anteriormente, ya lo hizo en 2021, convirtiéndose en uno de los tres presidenciables que lograron las firmas necesarias para convertirse en candidato, junto a Joan Laporta y Toni Freixa. Hace cinco años, bajo el lema 'Sí al futur', Font obtuvo 16.679 firmas y el 30% de los votos, lejos del actual presidente, que arrasó con más de 30.000 votos y el 54,28% de los votos. Freixa, por su parte, quedó tercero con algo menos de 5.000 votos.

Por el momento, las únicas dos candidaturas que se han presentado a las elecciones blaugranas son las del actual presidente Joan Laporta y la de Víctor Font. Faltará por ver qué movimientos realizan en las próximas horas Marc Ciria y Xavi Vilajoana, quienes también hicieron pública su voluntad de participar en estos comicios.