Víctor Font: "Seguiré luchando para que el Barça sea tal como lo sueño"

Víctor Font aceptó con elegancia su derrota en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona y felicitó al vencedor "incontestable" de los comicios, Joan Laporta, poco después de que se hubieran escrutado el 50% de los votos. El líder de 'Nosaltres' agradeció la movilización del barcelonismo, lamentó la ausencia del voto por correo y agradeció a todos los socios que le apoyaron en las urnas. No confirmó si lo intentará por tercera vez, pero sí que avisó que seguirá "luchando para que el Barça sea tal como lo sueño".

"Estamos tristes. Teníamos la ilusión de transformar al club y acercarlo a su gente. Es una lástima, pero aceptamos el resultado como no puede ser de otra forma. Felicitamos al presidente electo, Joan Laporta, y toda su junta directiva", declaró Font a los medios de comunicación. "Nosotros hemos defendido un Barça diferente. Y esta causa la seguiremos defendiendo porque es una causa noble y de país. Yo seguiré trabajando, luchando y esforzándome para que el Barça, el club de mi vida, sea tal como lo sueño", añadió.

Víctor Font no se mostró partidario de liderar la oposición durante los próximos cinco años, pues no cree en esta figura. "Que haya gente que lucha por un Barça diferente nos hace un club único. Será importante que haya socios que hagan contrapunto al relato oficial de manera constructiva y sin desestabilizar, pero el presidente que ha salido ganador tiene que tener nuestro apoyo. Ponemos a disposición del club todo lo que hemos trabajado en los últimos años", opinó.

"La 'pelotita' ha pesado mucho"

La cara visible de 'Nosaltres' remarcó que "la participación debería haber sido más alta" con la posibilidad de votar por correo y deseó que "de este proceso podemos sacar la conclusión de que tenemos que modernizarnos y profesionalizarnos". "Al final ha sido cierto que los resultados deportivos cuentan mucho. El rendimiento del primer equipo y el regreso al Camp Nou han pesado más que las cuestiones sociales y económicas que hemos denunciado. La 'pelotita' ha pesado mucho. Es lo que hay", lamentó.

Font no quiso entrar a valorar, por último, la publicación de Lamine Yamal apoyando a Joan Laporta durante la jornada de reflexión ni el comportamiento de los futbolistas del Barça a la hora de votar: "Ahora es mejor no hablar de esto. Ya lo haremos con calma".